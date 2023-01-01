Как выглядел праздничный салют в Актау

В социальных сетях появилось видео фейерверка в Актау. На кадрах видео видно, что посмотреть фейерверк собралось много зрителей.Праздничный фейерверк в честь Нового года запустили на набережной в 15 микрорайоне возле амфитеатра. Отгремел праздничный фейерверк сразу после поздравления Президента Касым-Жомарта Токаева.