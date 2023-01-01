Что изменится в жизни жителей Мангистау с 1 января 2023 года

С 1 января 2023 года начнется поэтапное повышение минимальной и максимальной ставок базовой пенсии. Ежегодный рост составит около 13 процентов и затронет 2,2 миллиона казахстанских пенсионеров. К слову, к 2025 году в Казахстане намерены повысить совокупную пенсию на 27 процентов.с 1 января 2023 года минимальный размер пенсии - солидарная + базовая - составит 77 417 тенге, в том числе минимальный размер солидарной пенсии - 53 076 тенге, минимальный размер базовой пенсии изменится до 24 341 тенге.Также предусматривается последовательное доведение размера минимальной базовой пенсии до 70 процентов от прожиточного минимума, размера максимальной базовой пенсии - до 120 процентов от величины прожиточного минимума.С 1 января 2023 года все государственные выплаты и соцуслуги будут назначать в проактивном формате. То есть социальные выплаты и социальная помощь гражданам будут назначаться, исходя из данных, имеющихся в информационной системе. Действующие бумажные документы будут поэтапно исключены из системы.Кроме того, увеличивается продолжительность выплат по уходу за ребенком до 1,5 года.с 1 января 2023 года:С учетом месячного расчетного показателя в 3450 тенге размеры пособия по уходу за ребенком с 1 января 2023 года составят:- 19 872 тенге на первого ребенка;- 23 495 тенге на второго ребенка;- 27 083 тенге на третьего ребенка;- 30 705 тенге на четвертого и последующих детей.Возраст молодежи увеличился с 29 до 35 лет, что дает право местным исполнительным органам разрабатывать и реализовывать программы по предоставлению льготного арендного жилья молодежи.С 1 января 2023 года работники госучреждений и их супруги, а также работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги будут обязаны представлять декларацию о доходах и имуществе в налоговые органы. За непредставление сведений предусмотрен административный штраф.Всеобщее декларирование коснется бюджетников - учителей, врачей, деятелей спорта и культуры, а также сотрудников квазигосударственных и нацкомпаний.C 1 января 2023 года начнет функционировать Конституционный суд. Теперь каждый гражданин сможет напрямую отстаивать в этом органе свои конституционные права и свободы. Кроме этого, на уровне конституционного закона впервые закрепляются статус, полномочия, гарантии независимости Уполномоченного по правам человека.С января 2023 года месячный расчетный показатель составит 3450 тенге. В 2022 году МРП поднимали дважды. Наименьший из них оставили для штрафов и налогов. Но с 1 января расчетный показатель вновь будет один. Поэтому для пособий за год МРП увеличится на 270 тенге, а для штрафов и налогов - сразу на 387 тенге.В Казахстане установлены новые дифференцированные ставки платы за цифровой майнинг. С 1 января 2023 года в Казахстане будет применяться прогрессивная шкала ставки платы за цифровой майнинг. Градация ставки будет зависеть от стоимости потребляемой электроэнергии.Размер ставки платы за цифровой майнинг будет зависеть от стоимости одного киловатт-часа электроэнергии. При использовании дешевой электроэнергии будет применяться высокая ставка платы, верхняя шкала которой достигает 25 тенге.В случае использования дорогой электроэнергии стоимостью за один киловатт-час от 24 тенге и выше будет применяться минимальная ставка платы в размере 1 тенге.В своем выступлении на заседании Сената Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что намерен в начале 2023 года провести кадровые изменения в правительстве.- Полагаю, что в ближайшее время эффективность работы правительства должна повыситься, поскольку ими принимаются меры и действия по разрешению ситуации. Я намерен в начале нового года по предложению премьер-министра осуществить ряд кадровых изменений в правительстве. В целом все задачи, стоящие перед правительством, масштабные и актуальные, - сказал он.Норма о том, что работодатель будет обязан перечислять в ЕНПФ, помимо обязательных 10-процентных взносов, дополнительные проценты от зарплаты работника, должна была заработать в январе 2023 года. Но в декабре 2022 года был принят закон, который отложил введение пенсионных взносов работодателя до января 2024 года.