Газ провели в жилой массив «Бегей» села Акшукур

Аким района Рахат Елтизаров поздравил жителей с долгожданным событием.- Счастливый день для жителей жилого массива «Бегей», так как решен долгожданный вопрос газоснабжения, подведен газопровод к 40 жилым домам. В рамках этого проекта будет подведен газопровод к другим улицам и кварталам села, сказал аким района.По данным пресс-службы районного акимата, в селе была проблема с газоснабжением для ранее построенных домов. К настоящему времени определена потребность в газовых сетях на 1500 участках села, подготовлена проектно-сметная документация. В этом году решены финансовые вопросы, ведутся интенсивные строительные работы.- Работы проводит подрядная организация ТОО «Шебер Курылыс». В рамках проекта, кроме жилого массива «Бегей», газоснабжением будут обеспечены жилые дома кварталов I, II, V, улиц Кезбаева, Казиева, Бекжанова, Абулхайырова. Данные работы планируется полностью завершить в 2023 году, - отметили в пресс-службе акимата.