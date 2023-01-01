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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:13

Просмотров: 166

Газ провели в жилой массив «Бегей» села Акшукур

В жилом массиве «Бегей» села Акшукур к 40 жилым домам подведен газопровод, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото пресс-службы ЦОК региона
Аким района Рахат Елтизаров поздравил жителей с долгожданным событием.

Газ провели в жилой массив «Бегей» села Акшукур


- Счастливый день для жителей жилого массива «Бегей», так как решен долгожданный вопрос газоснабжения, подведен газопровод к 40 жилым домам. В рамках этого проекта будет подведен газопровод к другим улицам и кварталам села, сказал аким района.

Газ провели в жилой массив «Бегей» села Акшукур


По данным пресс-службы районного акимата, в селе была проблема с газоснабжением для ранее построенных домов. К настоящему времени определена потребность в газовых сетях на 1500 участках села, подготовлена проектно-сметная документация. В этом году решены финансовые вопросы, ведутся интенсивные строительные работы.

- Работы проводит подрядная организация ТОО «Шебер Курылыс». В рамках проекта, кроме жилого массива «Бегей», газоснабжением будут обеспечены жилые дома кварталов I, II, V, улиц Кезбаева, Казиева, Бекжанова, Абулхайырова. Данные работы планируется полностью завершить в 2023 году, - отметили в пресс-службе акимата.



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