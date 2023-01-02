В Актау в первый день 2023 года родились 25 детей

Иллюстративное фото

Самый крупный мальчик появился на свет в областном перинатальном центре «Мать и дитя» весом 4 кг 180 граммов. Здесь же, как рассказала Жапырак Епенова, директор ОПЦ, родился мальчик с самым маленьким весом - 2 кг 800 граммов. Всего в областном перинатальном центре родились восемь мальчиков и столько же девочек.



В Актауском городском перинатальном центре произошло девять родов, в результате которых появились пять мальчиков и четыре девочки. Самый крупный малыш родился с весом 4 кг 130 граммов, самый маленький весил 3 кг 360 граммов. Со слов Галии Махимовой, директора АГПЦ, преждевременных родов не было. Один ребенок родился путем операции.