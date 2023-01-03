Житель Актау пожаловался на работу городской администрации

Фото из архива Lada.kz

В редакцию Lada.kz обратился житель Актау Иван Матюхин. По словам мужчины, сегодня, 3 января, он пришел в акимат города с просьбой о помощи.



Он узнал о проблеме бабушки, у которой 1 января умер 50-летний сын. На похороны мужчины требовалось около 400 тысяч тенге, и 83-летняя женщина не располагала подобной суммой.



- В акимате никого не было, кроме сторожей. Я понимаю, праздник, выходные дни, но должны же быть дежурные, которые должны помочь в такой ситуации. Как вот ей нужно было действовать? Наверняка, в подобных ситуациях предусмотрена помощь пожилым от государства. Просто изначально, как мне известно, имеющиеся у нее родственники отказались от помощи. Хорошо, что нашлась дальняя родственница у бабушки, которая взяла расходы по захоронению на себя, - пожаловался мужчина.



Редакция ожидает официального комментария от городского акимата.



Михаил Одинцов