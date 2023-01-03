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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:05

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Житель Актау пожаловался на работу городской администрации

Иван Матюхин пришел в акимат с просьбой помочь 83-летней жительнице Актау, у которой 1 января скончался сын с просьбой помочь пенсионерке с похоронами. Однако, в городской администрации мужчина не встретил никого, кроме охраны.

Фото из архива Lada.kz
В редакцию Lada.kz обратился житель Актау Иван Матюхин. По словам мужчины, сегодня, 3 января, он пришел в акимат города с просьбой о помощи.

Он узнал о проблеме бабушки, у которой 1 января умер 50-летний сын. На похороны мужчины требовалось около 400 тысяч тенге, и 83-летняя женщина не располагала подобной суммой.

- В акимате никого не было, кроме сторожей. Я понимаю, праздник, выходные дни, но должны же быть дежурные, которые должны помочь в такой ситуации. Как вот ей нужно было действовать? Наверняка, в подобных ситуациях предусмотрена помощь пожилым от государства. Просто изначально, как мне известно, имеющиеся у нее родственники отказались от помощи. Хорошо, что нашлась дальняя родственница у бабушки, которая взяла расходы по захоронению на себя, - пожаловался мужчина.

Редакция ожидает официального комментария от городского акимата.

Михаил Одинцов



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