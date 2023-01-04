Резервуар питьевой воды на 2000 кубометров установили в селе Жетыбай.

Резервуар для воды установлен за счет средств республиканского бюджета в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі».Цель-обеспечение жителей села Жетыбай качественной, постоянной питьевой водой, а также ликвидация дефицита воды в летние месяцы.- Кроме того, заменены и введены в эксплуатацию старые насосные устройства, пришедшие в негодность трубы и изношенные задвижки. Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал необходимость выравнивания уровня доступа к чистой питьевой воде во всех регионах,- отметили в Центрк общественных коммуникаций.