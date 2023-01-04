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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:46

Просмотров: 1255

Резервуар питьевой воды на 2000 кубометров установили в селе Жетыбай

На производственной станции «Водоочистка волжских вод» в селе Жетыбай Каракиянского района установлен резервуар питьевой воды объемом 2000 кубометров, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Иллюстративное фото
Резервуар для воды установлен за счет средств республиканского бюджета в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі».

Резервуар питьевой воды на 2000 кубометров установили в селе Жетыбай


Цель-обеспечение жителей села Жетыбай качественной, постоянной питьевой водой, а также ликвидация дефицита воды в летние месяцы.

- Кроме того, заменены и введены в эксплуатацию старые насосные устройства, пришедшие в негодность трубы и изношенные задвижки. Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал необходимость выравнивания уровня доступа к чистой питьевой воде во всех регионах,- отметили в Центрк общественных коммуникаций.



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Комментарии ( 4 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 13:35
Резервуар питьевой воды на 2000 кубометров установили в селе Жетыбай.

Вот почему уходит вода из Волги, и мелеет Каспий... popa

Все мы ходим под богом.
 
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 kaireke (Посетители) Сегодня, 10:55
Больше уже хвалиться нечем!
 
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 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 10:50
Цитата: uzcepilov
"объемом 2000 квадратных кубометров" - АФФТАР, вы вообще-то в школе учились???


rofl
 
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 uzcepilov (Посетители) Сегодня, 10:33
"объемом 2000 квадратных кубометров" - АФФТАР, вы вообще-то в школе учились???
 
 

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