Житель Актау открыл цех по изготовлению лянги

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Лянга — это волан, изготовленный из лоскутка козьей или овечьей шкуры, с прикреплённой к нему металлической «пуговицей» диаметром два-три сантиметра и толщиной два-три миллиметра, предназначенный для одноимённой подростковой дворовой игры, распространённой среди многих в прошлом кочевых народов Средней Азии.



- Пожалуй, эта игра знакома многим. Ну кто из нас в детстве не пинал кусок шкуры -лянгу? Правда сейчас у каждой двери скот не забивают, как раньше, и соответственно есть дефицит натуральной шкуры. Ещё сложнее со свинцом - найти его проблематично, да и опасно для детей его в дальнейшем самим плавить. И из-за этого данная увлекательная игра, переходившая из поколения в поколение, потихоньку начала забываться. Я подумал, а почему бы не вернуть её былую популярность и сделать доступной для широких масс. Тем более, что пользы от игры много, да и спортзала и специальных экипировок для игры не нужно. А то, что за последние несколько лет, я много раз видел и слышал, как разные люди искали лянгу для своих мероприятий и в качестве подарка, ещё более укрепили мою веру в правильности данного начинания. После этого уже началось само производство, включающее в себя и разработку метода сборки и изготовления деталей для современной лянги, - делится Анвар Шайхымов.



С его слов открыть цех планировал ещё в прошлом году, но получилось в этом. Четверо работников изготавливают лянгу конвейерно-ручным методом. Материал - оцинкованная сталь и обработанная овечья шкура. На выходе - лянги, вес и объем изделий соответствующий. Любители лянги уже оценили.

-Пяти минут игры уже хватит, чтобы хорошо размяться, чтобы кровь побежала по телу. Есть безусловная польза глазам, ногам и вестибулярному аппарату. При чем играть могут и пожилые люди, - говорит Анвар Шайхымов.



Анвар Шайхымов отметил, что игра лянга уже узнаваема среди молодёжи.



- Планирую сделать из лянги популярный национальный вид спорта. По крайней мере, в ближайшее время поможем лянге попасть в тренд. Организуем игры для детей и взрослых, а в следующем году планирую открыть республиканскую федерацию по лянговому спорту, - делится планами Анвар Шайхымов.



Приобрести лянгу можно уже сейчас. Она продаётся во многих магазинах города. Цена одного изделия - 1500 тенге.