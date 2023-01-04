В аэропорту Актау задерживаются несколько рейсов

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Согласно данным онлайн-табло аэропорта Актау, на 13:10 задерживаются рейсы из Астаны, Алматы, Актобе, Кутаиси и Баку.
Также задерживается рейс из Актау в Астану, Кутаиси и Баку.
В Комитете гражданской авиации сообщили, что в столичном аэропорту наблюдаются задержки авиарейсов на взлет и на посадку из-за погоды.
- По состоянию на 4 января 2023 года по погодным условиям задержано и отменено в/из города Астаны 45 рейсов, из них по прилету - 26 рейсов, по вылету - 19 рейсов,- говорится в сообщении.
Также задерживается рейс из Актау в Астану, Кутаиси и Баку.
В Комитете гражданской авиации сообщили, что в столичном аэропорту наблюдаются задержки авиарейсов на взлет и на посадку из-за погоды.
- По состоянию на 4 января 2023 года по погодным условиям задержано и отменено в/из города Астаны 45 рейсов, из них по прилету - 26 рейсов, по вылету - 19 рейсов,- говорится в сообщении.
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