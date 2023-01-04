О тумане на трассах Актау- Жанаозен и Форт-Шевченко предупредили полицейские Мангистау

Иллюстративное фото
В полиции региона сообщили, что трассы для передвижения все открыты, однако наблюдается туман на трассах Актау – Жанаозен и Актау – Форт-Шевченко.
- На этих участках дежурит полиция. Рекомендует водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, - сообщили в ведомстве.
В социальной сети автовладельцы поделились видео, на кадрах которого виден густой туман на трассе Актау-Жанаозен.
- На этих участках дежурит полиция. Рекомендует водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, - сообщили в ведомстве.
В социальной сети автовладельцы поделились видео, на кадрах которого виден густой туман на трассе Актау-Жанаозен.
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