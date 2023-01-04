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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:37

Просмотров: 4

О тумане на трассах Актау- Жанаозен и Форт-Шевченко предупредили полицейские Мангистау

Туман наблюдается на трассах Актау-Жанаозен и Актау-Форт-Шевченко. Дороги все открыты, но полиция просит автовладельцев быть предельно осторожными. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

Иллюстративное фото
В полиции региона сообщили, что трассы для передвижения все открыты, однако наблюдается туман на трассах Актау – Жанаозен и Актау – Форт-Шевченко.

- На этих участках дежурит полиция. Рекомендует водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, - сообщили в ведомстве.

В социальной сети автовладельцы поделились видео, на кадрах которого виден густой туман на трассе Актау-Жанаозен.




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