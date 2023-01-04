Мангистауский филиал «Национального центра экспертизы и сертификации» оштрафован на сумму свыше двух миллионов тенге

Иллюстративное фото

Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по Мангистауской области проведена внеплановая проверка в Мангистауском филиале АО «Национальный центр экспертизы и сертификации».



- По результатам проверки выявлено более 400 нарушений требований Закона РК «Об аккредитации в области оценки соответствия» при проведении процедур оценки соответствия автотранспортных средств и оформлении свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства,- сообщили в ведомстве.



В отношении Мангистауского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» составлен протокол об административном правонарушении в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 415-1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».



- На учреждение наложен штраф в размере 600 МРП (2 070 000 тенге) и приостановлен аттестат аккредитации испытательной лаборатории в части ТР ТС 018/2011 сроком на шесть месяцев,- отметили в департаменте Комитета технического регулирования и метрологии региона.