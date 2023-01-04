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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:18

Просмотров: 1641

Мангистауский филиал «Национального центра экспертизы и сертификации» оштрафован на сумму свыше двух миллионов тенге

В Мангистауском филиале АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» выявлено более 400 нарушений требований Закона РК «Об аккредитации в области оценки соответствия». Об этом сообщает департамент Комитета технического регулирования и метрологии по Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по Мангистауской области проведена внеплановая проверка в Мангистауском филиале АО «Национальный центр экспертизы и сертификации».

- По результатам проверки выявлено более 400 нарушений требований Закона РК «Об аккредитации в области оценки соответствия» при проведении процедур оценки соответствия автотранспортных средств и оформлении свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства,- сообщили в ведомстве.

В отношении Мангистауского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» составлен протокол об административном правонарушении в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 415-1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

- На учреждение наложен штраф в размере 600 МРП (2 070 000 тенге) и приостановлен аттестат аккредитации испытательной лаборатории в части ТР ТС 018/2011 сроком на шесть месяцев,- отметили в департаменте Комитета технического регулирования и метрологии региона.



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Комментарии ( 1 )

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kotkaz (Посетители) Сегодня, 17:00
неужели за выдачу сертификатов на праворульные машины?
 
 

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