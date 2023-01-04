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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:18

Просмотров: 251

В Актау в первые дни 2023 года на свет появились 69 детей

В Актау с 1 по 4 января 2023 года родились 69 детей. Следует отметить, что вес самого крупного малыша составляет 4 860 кг, а самого маленького – 2 830 кг, передаёт Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акима Актау.

Иллюстративное фото
По словам руководителя городского отдела регистрации актов гражданского состояния, на утро 4 января 2023 года родители 56 детей подали заявку на получение свидетельства о рождении ребёнка.

- По рождаемости наша область находится на передовых позициях. На утро 4 января в нашем городе зарегистрировали 56 малышей. Хочу пожелать малышам крепкого здоровья, счастливого детства, — рассказала Айша Елемесова, руководитель городского отдела ЗАГС .

Самым популярным именем для девочек стало- Мариям, Айлана, Медина, Айдай, Айым, Ай-София, Хадиша, Раяна, Казына.

Для мальчиков - Хамза, Муслим, Нартай, Мерей, Санжар, Мухамедали и Шадияр.



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