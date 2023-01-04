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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:14

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Самая низкая месячная инфляция зарегистрирована в Мангистау и Шымкенте

В разрезе регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Костанайской и Жамбылской областях - по 1,9 процента, самая низкая, по 0,7 процента, в Шымкенте и Мангистауской области. Передает Tengrinews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Фото nur.kz
Инфляция в Казахстане в декабре 2022 года в годовом исчислении превысила 20 процентов.

- Инфляция в декабре 2022 года в годовом исчислении составила 20,3 процента. Цены на продовольственные товары повысились на 25,3 процента, непродовольственные товары - на 19,4 процента, платные услуги – на 14,1 процента, - сообщили в Бюро национальной статистики.

Отмечается, что среди продуктов питания цены заметно выросли на овощи. В декабре огурцы подорожали на 35,6 процента, помидоры – на 14,6 процента.

- По сравнению с декабрем 2021 года сахар-рафинад подорожал на 92,7 процента, мыло хозяйственное – на 87,6 процента, канцтовары – на 70,3 процента. Напротив, в годовом выражении подешевели газ сжиженный (в баллонах) – на 23 процента, капуста белокочанная – на 15,2 процента, - говорится в сообщении.

В разрезе регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Костанайской и Жамбылской областях - по 1,9 процента, самая низкая, по 0,7 процента, в Шымкенте и Мангистауской области.

Самая низкая месячная инфляция зарегистрирована в Мангистау и Шымкенте



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