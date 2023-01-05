Мангистауская область вошла в ТОП-3 регионов Казахстана по строительству жилья

Бюро национальной статистики опубликовало данные по вводу жилья с января по ноябрь 2022 года.По данным статистики, в Мангистауской области за этот период ввели 867,5 тысячи квадратных метров жилья. Таким образом, наш регион стал третьим в этой категории, после северной и южной столиц.При этом, как отмечает бюро, в регионе ослабла динамика строительства жилья – в прошлом году падение составило 18,5 процента. Это второе место по республике, сильнее падение только в Улытауской области.Стоит отметить, что Мангистауская область по вводу жилья на душу населения находится на втором месте после Астаны – 1150 квадратных метров жилья на 1000 человек населения. В столице – 1613 квадратных метров.