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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:12

Просмотров: 351

Мангистауская область вошла в ТОП-3 регионов Казахстана по строительству жилья

По вводу жилья в эксплуатацию в 2022 году Мангистауская область стала третьей в стране, после Астаны и Алматы. Об этом сообщили в бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Иллюстративное фото с сайта total.kz
Бюро национальной статистики опубликовало данные по вводу жилья с января по ноябрь 2022 года.

По данным статистики, в Мангистауской области за этот период ввели 867,5 тысячи квадратных метров жилья. Таким образом, наш регион стал третьим в этой категории, после северной и южной столиц.

Мангистауская область вошла в ТОП-3 регионов Казахстана по строительству жилья


При этом, как отмечает бюро, в регионе ослабла динамика строительства жилья – в прошлом году падение составило 18,5 процента. Это второе место по республике, сильнее падение только в Улытауской области.

Стоит отметить, что Мангистауская область по вводу жилья на душу населения находится на втором месте после Астаны – 1150 квадратных метров жилья на 1000 человек населения. В столице – 1613 квадратных метров.

Михаил Одинцов



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