Приюту домашних животных в Актау требуется помощь

Иллюстративное фото с сайта cdn.iz.ru
Работница мини-приюта для животных «Пушистое счастье» обратилась за помощью к населению Актау.
Она приютила 110 животных на территории в шесть соток, среди питомцев 67 кошек, 41 собака, ёж и козел. По ее словам, ухаживает, готовит, кормит, убирает и возит животных на лечение всего один человек. Живёт приют только на пожертвования, которых всегда, и особенно сейчас, остро не хватает.
- Очень много просьб помочь животным, на это все требуются средства - на пропитание, лечение и стерилизацию животных. Прошу помощи, чтобы «пушистики» были сыты и не болели, - рассказала Татьяна.
Для желающих помочь приюту:
Kaspi Gold: +7 708 829 08 37 (Татьяна);
Номер карты: 4400 4301 6730 3053.
Михаил Одинцов
Она приютила 110 животных на территории в шесть соток, среди питомцев 67 кошек, 41 собака, ёж и козел. По ее словам, ухаживает, готовит, кормит, убирает и возит животных на лечение всего один человек. Живёт приют только на пожертвования, которых всегда, и особенно сейчас, остро не хватает.
- Очень много просьб помочь животным, на это все требуются средства - на пропитание, лечение и стерилизацию животных. Прошу помощи, чтобы «пушистики» были сыты и не болели, - рассказала Татьяна.
Для желающих помочь приюту:
Kaspi Gold: +7 708 829 08 37 (Татьяна);
Номер карты: 4400 4301 6730 3053.
Михаил Одинцов