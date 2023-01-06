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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 09:06

Просмотров: 949

Приюту домашних животных в Актау требуется помощь

Мини-приют для животных нуждается в денежной помощи.

Иллюстративное фото с сайта cdn.iz.ru
Работница мини-приюта для животных «Пушистое счастье» обратилась за помощью к населению Актау.

Она приютила 110 животных на территории в шесть соток, среди питомцев 67 кошек, 41 собака, ёж и козел. По ее словам, ухаживает, готовит, кормит, убирает и возит животных на лечение всего один человек. Живёт приют только на пожертвования, которых всегда, и особенно сейчас, остро не хватает.

- Очень много просьб помочь животным, на это все требуются средства - на пропитание, лечение и стерилизацию животных. Прошу помощи, чтобы «пушистики» были сыты и не болели, - рассказала Татьяна.

Для желающих помочь приюту:

Kaspi Gold: +7 708 829 08 37 (Татьяна);
Номер карты: 4400 4301 6730 3053.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:51
да отпустите вы их. это лучше чем ваши клетки.
стерилизация да!
остальное сделает природа
 
 

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