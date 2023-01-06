Когда православные христиане Актау отметят Рождество

Фото из архива Lada.kz
Глава православной церкви Александр Пушин рассказал, как пройдет празднование Рождества.
Праздничная служба в Благовещенском храме начнется 6 января в 22:30. Служение проведут священники Александр и Сергий.
- Приходите в храм на Рождество!, – сказал Александр Пушин.
Глава церкви также рассказал, что 8 января для посещающих храм детей пройдет рождественская елка. Первая, для маленьких детей, начнется в 10:00, а для детей постарше – в 12:00 часов.
Михаил Одинцов
Праздничная служба в Благовещенском храме начнется 6 января в 22:30. Служение проведут священники Александр и Сергий.
- Приходите в храм на Рождество!, – сказал Александр Пушин.
Глава церкви также рассказал, что 8 января для посещающих храм детей пройдет рождественская елка. Первая, для маленьких детей, начнется в 10:00, а для детей постарше – в 12:00 часов.
Михаил Одинцов