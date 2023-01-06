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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 09:54

Просмотров: 520

Когда православные христиане Актау отметят Рождество

В ночь с 6 на 7 января пройдет праздничная служба в Благовещенской церкви. Об этом сообщил настоятель актауской Благовещенской церкви Александр Пушин.

Фото из архива Lada.kz
Глава православной церкви Александр Пушин рассказал, как пройдет празднование Рождества.

Праздничная служба в Благовещенском храме начнется 6 января в 22:30. Служение проведут священники Александр и Сергий.

- Приходите в храм на Рождество!, – сказал Александр Пушин.

Глава церкви также рассказал, что 8 января для посещающих храм детей пройдет рождественская елка. Первая, для маленьких детей, начнется в 10:00, а для детей постарше – в 12:00 часов.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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  • Kain-Livesy
  • Галина63
 maksimsh (Посетители) Сегодня, 11:19
Поздравляю всех со светлым праздником Рождества Господня!
Счастья, мира и добра!
 
 

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