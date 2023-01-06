ЦОНы и СпецЦОН Мангистау не будут работать в Рождество

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Изменён график работы ЦОНов и спецЦОНа в Мнгистау в связи с празднованием Рождества.



- Так как в стране 7 января объявлен праздничным днем, дежурные ЦОНы и СпецЦОНы не будут работать, - отметили в пресс-службе.



В пресс-службе отметили, что в будние дни ЦОНы и СпецЦОН работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы и СпецЦОН работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 и в субботу с 09:00 до 13:00 часов.