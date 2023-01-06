Гражданина Узбекистана сняли с рейса Актау-Алматы и оштрафовали за алкогольное опьянение

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Инцидент произошел в аэропорту Актау 4 января. С авиарейса сообщением Актау-Алматы авиакомпании «FlyArystan» был снят 23-летний пассажир и передан сотрудникам полиции.



- В ходе проверки транспортные полицейские установили личность 23-летнего гражданина Республики Узбекистан, который при посадке на рейс находился в состояние алкогольного опьянения и не соблюдал правила авиакомпании, - сообщил Мадияр Айтуганов, первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте.



- В отношении мужчины сотрудниками линейного отделения полиции в аэропорту был составлен административный протокол по части 1 статьи 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и наложен штраф в размере 5 МРП, - сообщил полковник полиции.



Всего за 5 дней января текущего года сотрудниками департамента полиции на транспорте выявлено 383 административных правонарушения, в том числе за распитие алкогольных напитков или появление в пьяном виде - 56, за нарушение запрета курения - 20, за мелкое хулиганство - 12, за приставание в общественных местах - 11, за загрязнение мест общего пользования - 35, и другие.