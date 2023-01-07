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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 09:58

Просмотров: 421

В Мангистау ребенка с редким заболеванием обеспечили препаратом за 13 миллионов тенге

В Мангистауской области трехлетнему мальчику с гомоцистинурией - заболеванием, встречающимся только у 11 человек во всем мире, выделили препарат стоимостью 13 миллионов тенге, передаёт Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс- службу управления здравоохранения области.

Иллюстративное фото
Гомоцистинурия, как сообщают в управлении здравоохранения, это заболевание, которое мешает организму перерабатывать незаменимую аминокислоту - метионин. Заболевание обычно поражает младенцев в первые годы жизни. Между тем, редкие формы заболевания могут привести к снижению веса у детей.

По всему миру это заболевание диагностировано у 11 детей. Последний из случаев зарегистрирован в Мангистауской области.

- В марте 2022 года родители заболевшего ребенка обратились в управление здравоохранения Мангистауской области. Руководство ведомства направило письмо в фонд «Қазақстан халқына» для скорейшего лекарственного обеспечения больного. В дальнейшем со стороны фонда была оказана поддержка и выделены средства. Сегодня, 6 января, в Мангистаускую область доставлено 25 флаконов препарата «Цистадан». Стоимость одного флакона составляет 525 тысяч 780 тенге. Общая стоимость препарата составила 13 миллионов 144 тысячи тенге, - сообщили в управлении здравоохранения области.

Препарат «Цистадан» представлен в виде порошка. Ребёнок начал принимать данное лекарство.



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