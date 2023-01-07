В Мангистау ребенка с редким заболеванием обеспечили препаратом за 13 миллионов тенге

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Гомоцистинурия, как сообщают в управлении здравоохранения, это заболевание, которое мешает организму перерабатывать незаменимую аминокислоту - метионин. Заболевание обычно поражает младенцев в первые годы жизни. Между тем, редкие формы заболевания могут привести к снижению веса у детей.



По всему миру это заболевание диагностировано у 11 детей. Последний из случаев зарегистрирован в Мангистауской области.



- В марте 2022 года родители заболевшего ребенка обратились в управление здравоохранения Мангистауской области. Руководство ведомства направило письмо в фонд «Қазақстан халқына» для скорейшего лекарственного обеспечения больного. В дальнейшем со стороны фонда была оказана поддержка и выделены средства. Сегодня, 6 января, в Мангистаускую область доставлено 25 флаконов препарата «Цистадан». Стоимость одного флакона составляет 525 тысяч 780 тенге. Общая стоимость препарата составила 13 миллионов 144 тысячи тенге, - сообщили в управлении здравоохранения области.



Препарат «Цистадан» представлен в виде порошка. Ребёнок начал принимать данное лекарство.