В ДГД Мангистау рассказали о процедуре банкротства

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Заместитель руководителя департамента госдоходов ответил на ряд вопросов касательно закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК», подписанного президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.
Закон предусматривает три вида процедур - внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.
Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть кредитор не имеет право подавать на банкротство должника.
Первая процедура: Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами.
Внесудебное банкротство, граждане смогут применить при следующих условиях:
1. долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 5,5 миллиона тенге (1600 МРП);
2. по обязательствам перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторами отсутствует погашение в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления;
3. отсутствует зарегистрированное имущество, в том числе имущество, находящееся в общей собственности;
4. проведено урегулирование с банком просроченной задолженности;
5. банкротство не применялось в течение семи лет.
Кроме того, законопроектом предусмотрены особые условия для:
- получателей АСП в течение шести месяцев;
- граждан, чья задолженность не погашается свыше пяти лет.
Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале «Egov.kz». Затем посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям.
Вторая процедура: по долгам свыше 5,5 миллиона тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство.
Целью судебного банкротства является максимальное удовлетворение требования кредиторов за счет имущественной массы банкрота.
Процедуру судебного банкротства осуществляют финансовые управляющие, в состав которых вправе войти:
- администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц и ИП;
- профессиональные бухгалтеры;
- юридические консультанты;
- аудиторы.
Принимая во внимание, что не все должники смогут оплатить услуги финансовых управляющих, законопроектом предусмотрена оплата за счет государства лицам, относящимся к социально-уязвимым слоям населения, у которых отсутствует имущество.
Третья процедура – восстановление платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до пяти лет), при наличии стабильного дохода.
План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.
Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус «банкрот», следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.
После объявления гражданина банкротом на него налагаются следующие ограничения:
1) запрет на получение займов и кредитов в течение пяти лет;
2) повторное банкротство возможно только через семь лет;
3) будет проводиться мониторинг финансового состояния банкрота в течение трех лет после банкротства.
Что именно вводится данным законом?
- Закон начнёт действовать по истечению 60 дней после его официального опубликования. Это означает, что граждане имеющие долги, смогут подать заявление на банкротство только в марте 2023 года. Закон регулирует общественные отношения, возникающие при неплатежеспособности гражданина РК, устанавливает основания для применения процедуры восстановления платежеспособности, а также процедуры внесудебного и судебного банкротства, порядок и условия их проведения. Наряду с этим это, конечно, снижение долговой нагрузки граждан, возвращение к продуктивной экономической деятельности и смягчение социальной напряженности. Закон применяется к отношениям, возникающим в связи с неплатежеспособностью гражданина РК, не зарегистрированного в качестве ИП. Отношения, возникающие у ИП в связи с неспособностью удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, регулируются законодательством РК о реабилитации и банкротстве, - рассказал спикер.
Каковы процедуры банкротства граждан ?
Закон предусматривает три вида процедур - внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.
Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть кредитор не имеет право подавать на банкротство должника.
Первая процедура: Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами.
Внесудебное банкротство, граждане смогут применить при следующих условиях:
1. долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 5,5 миллиона тенге (1600 МРП);
2. по обязательствам перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторами отсутствует погашение в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления;
3. отсутствует зарегистрированное имущество, в том числе имущество, находящееся в общей собственности;
4. проведено урегулирование с банком просроченной задолженности;
5. банкротство не применялось в течение семи лет.
Кроме того, законопроектом предусмотрены особые условия для:
- получателей АСП в течение шести месяцев;
- граждан, чья задолженность не погашается свыше пяти лет.
Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале «Egov.kz». Затем посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям.
Вторая процедура: по долгам свыше 5,5 миллиона тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство.
Целью судебного банкротства является максимальное удовлетворение требования кредиторов за счет имущественной массы банкрота.
Заместитель руководителя департамента государственных доходов Ербол Утеев
- Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника (сокрытие имущества или информации о нем, предоставление ложной информации.), - отметил спикер.
Процедуру судебного банкротства осуществляют финансовые управляющие, в состав которых вправе войти:
- администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц и ИП;
- профессиональные бухгалтеры;
- юридические консультанты;
- аудиторы.
Принимая во внимание, что не все должники смогут оплатить услуги финансовых управляющих, законопроектом предусмотрена оплата за счет государства лицам, относящимся к социально-уязвимым слоям населения, у которых отсутствует имущество.
Третья процедура – восстановление платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до пяти лет), при наличии стабильного дохода.
План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.
Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус «банкрот», следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.
Каковы последствия банкротства граждан?
После объявления гражданина банкротом на него налагаются следующие ограничения:
1) запрет на получение займов и кредитов в течение пяти лет;
2) повторное банкротство возможно только через семь лет;
3) будет проводиться мониторинг финансового состояния банкрота в течение трех лет после банкротства.
- При этом хочу сделать акцент на том, что долги по алиментам, по возмещению вреда, причиненному жизни и здоровью другого человека, а также по возмещению ущерба по уголовным правонарушениям, списанию не подлежат, - подытожил Ербол Утеев.
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