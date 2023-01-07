В ДГД Мангистау рассказали о процедуре банкротства

Что именно вводится данным законом?

- Закон начнёт действовать по истечению 60 дней после его официального опубликования. Это означает, что граждане имеющие долги, смогут подать заявление на банкротство только в марте 2023 года. Закон регулирует общественные отношения, возникающие при неплатежеспособности гражданина РК, устанавливает основания для применения процедуры восстановления платежеспособности, а также процедуры внесудебного и судебного банкротства, порядок и условия их проведения. Наряду с этим это, конечно, снижение долговой нагрузки граждан, возвращение к продуктивной экономической деятельности и смягчение социальной напряженности. Закон применяется к отношениям, возникающим в связи с неплатежеспособностью гражданина РК, не зарегистрированного в качестве ИП. Отношения, возникающие у ИП в связи с неспособностью удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, регулируются законодательством РК о реабилитации и банкротстве, - рассказал спикер.

Каковы процедуры банкротства граждан ?

Заместитель руководителя департамента государственных доходов Ербол Утеев

- Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника (сокрытие имущества или информации о нем, предоставление ложной информации.), - отметил спикер.

Каковы последствия банкротства граждан?

- При этом хочу сделать акцент на том, что долги по алиментам, по возмещению вреда, причиненному жизни и здоровью другого человека, а также по возмещению ущерба по уголовным правонарушениям, списанию не подлежат, - подытожил Ербол Утеев.

Заместитель руководителя департамента госдоходов ответил на ряд вопросов касательно закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК», подписанного президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.Закон предусматривает три вида процедур - внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть кредитор не имеет право подавать на банкротство должника.Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами.Внесудебное банкротство, граждане смогут применить при следующих условиях:Кроме того, законопроектом предусмотрены особые условия для:- получателей АСП в течение шести месяцев;- граждан, чья задолженность не погашается свыше пяти лет.Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале «Egov.kz». Затем посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям.по долгам свыше 5,5 миллиона тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство.Целью судебного банкротства является максимальное удовлетворение требования кредиторов за счет имущественной массы банкрота.Процедуру судебного банкротства осуществляют финансовые управляющие, в состав которых вправе войти:- администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц и ИП;- профессиональные бухгалтеры;- юридические консультанты;- аудиторы.Принимая во внимание, что не все должники смогут оплатить услуги финансовых управляющих, законопроектом предусмотрена оплата за счет государства лицам, относящимся к социально-уязвимым слоям населения, у которых отсутствует имущество.– восстановление платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до пяти лет), при наличии стабильного дохода.План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус «банкрот», следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.После объявления гражданина банкротом на него налагаются следующие ограничения: