Какие рейсы запустят из Актау в 2023 году

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Как рассказали в Комитете гражданской авиации, в 2023 году ожидается открытие рейсов из Актау и Шымкента в Анкару, из Алматы и Актау в Медину.
Планируется увеличение рейсов из Актау и других казахстанских городов в Стамбул. Также ожидается возобновление рейса Актау - Ереван.
В КГА напомнили, что в 2022 году были возобновлены международные рейсы с шестью странами (Туркменистан, Египет, Великобритания, Монголия, Иран, Китай), открыты новые маршруты в семь стран по 10 маршрутам с частотой 25 рейсов в неделю (Алматы – Милан, Алматы – Ираклион, Алматы – Нячанг и Астана – Нячанг, Туркестан – Кувейт, Алматы – Маэ и другие).
Ранее сообщалось, что «открытое небо» над Актау продлили на пять лет.
Планируется увеличение рейсов из Актау и других казахстанских городов в Стамбул. Также ожидается возобновление рейса Актау - Ереван.
В КГА напомнили, что в 2022 году были возобновлены международные рейсы с шестью странами (Туркменистан, Египет, Великобритания, Монголия, Иран, Китай), открыты новые маршруты в семь стран по 10 маршрутам с частотой 25 рейсов в неделю (Алматы – Милан, Алматы – Ираклион, Алматы – Нячанг и Астана – Нячанг, Туркестан – Кувейт, Алматы – Маэ и другие).
Ранее сообщалось, что «открытое небо» над Актау продлили на пять лет.
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