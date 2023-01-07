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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:45

Просмотров: 891

Какие рейсы запустят из Актау в 2023 году

В этом году будут запущены новые международные рейсы, передаёт Комитет гражданской авиации.

Фото из доступных источников
Как рассказали в Комитете гражданской авиации, в 2023 году ожидается открытие рейсов из Актау и Шымкента в Анкару, из Алматы и Актау в Медину.
Планируется увеличение рейсов из Актау и других казахстанских городов в Стамбул. Также ожидается возобновление рейса Актау - Ереван.

В КГА напомнили, что в 2022 году были возобновлены международные рейсы с шестью странами (Туркменистан, Египет, Великобритания, Монголия, Иран, Китай), открыты новые маршруты в семь стран по 10 маршрутам с частотой 25 рейсов в неделю (Алматы – Милан, Алматы – Ираклион, Алматы – Нячанг и Астана – Нячанг, Туркестан – Кувейт, Алматы – Маэ и другие).

Ранее сообщалось, что «открытое небо» над Актау продлили на пять лет.



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