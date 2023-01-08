Появится ли надземный переход у центрального рынка в Актау

- Движение не урегулировано. Людям приходится постоянно перебегать как сайгакам, чтобы не угодить под колёса. Полицейские часто стоят у данного участка, но ничего не предпринимают. Тогда для чего они там? Получается, их присутствие бессмысленно, - жалуется жительница 12 микрорайона Таншолпан.

- В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы (ПИР). После получения положительного заключения экспертизы в этом году будет подана заявка для финансирования строительства надземного перехода, - ответили в городском акимате.

Жители Актау вновь заговорили о проблеме отсутствия надземного пешеходного перехода на автодороге между рынком «РусКаз» и рынком у городской прокуратуры.В городском акимате сообщили, что между отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог и подрядной компанией был заключен договор на разработку проекта «Строительство надземных пешеходных переходов по Актау».