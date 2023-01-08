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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 14:44

Просмотров: 3985

Появится ли надземный переход у центрального рынка в Актау

В акимате ответили на вопрос о строительстве перехода для пешеходов.

Кадр видео
Жители Актау вновь заговорили о проблеме отсутствия надземного пешеходного перехода на автодороге между рынком «РусКаз» и рынком у городской прокуратуры.

- Движение не урегулировано. Людям приходится постоянно перебегать как сайгакам, чтобы не угодить под колёса. Полицейские часто стоят у данного участка, но ничего не предпринимают. Тогда для чего они там? Получается, их присутствие бессмысленно, - жалуется жительница 12 микрорайона Таншолпан.


В городском акимате сообщили, что между отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог и подрядной компанией был заключен договор на разработку проекта «Строительство надземных пешеходных переходов по Актау».

- В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы (ПИР). После получения положительного заключения экспертизы в этом году будет подана заявка для финансирования строительства надземного перехода, - ответили в городском акимате.





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Комментарии ( 8 )

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Papirosso (Посетители) Сегодня, 02:36
Полицейские часто стоят у данного участка, но ничего не предпринимают.

Хотят штраф за переход в неположенном месте ?

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
-2
  • ЁмоЁ
  • 444
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  • Космос
 GIBSON.SG (Посетители) Вчера, 17:39
Закрыть оба рынка и нет проблем!
 
-1
  • 444
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Космос
 12-й регион (Посетители) Вчера, 17:28
был заключен договор на разработку проекта

Что там разрабатывать? На обоих концах есть, как минимум, одноэтажное строение. Надо просто чуть нарастить и кинуть балку в один пролёт с одного конца на другой! И не надо для этого быть инженером мостов! Ну что-то мне подсказывает, что если не установить вдоль дороги, с обеих концов, декоративный заборчик --- сайгаки так и будут бегать там даже при наличии перехода
 
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  • ЁмоЁ
  • 444
  • Шевченко 81
  • Космос
 бобер (Посетители) Вчера, 17:11
Нужно просто тупо убрать кольцо и установить светофоры. Да не просто, а с дополнительными стрелками. Да ещё и синхронизировать их с соседними на перекрестке восьмого и ботсада. Походу никому это не нужно или просто мозгов не хватает.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
-1
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дорожник (Посетители) Вчера, 16:42
Цитата: K_e_k_s
Подземный переход слабо?

Тем более что у нас в Актау уже есть удачный опыт строительства подземного пешеходного перехода

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • дорожник
  • GIBSON.SG
  • 444
  • Шевченко 81
 cas277cas (Посетители) Вчера, 16:23
Ждите еще лет 5-6,а может и 7...Так же и продолжат устанавливать всякие непонятные скульптуры и почую лабуду...Потом как обычно скажут-денег нету...
 
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  • дорожник
 K_e_k_s (Посетители) Вчера, 16:08
Подземный переход слабо?
 
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  • ak12
 555777 (Посетители) Вчера, 15:53
Обязательно что то должно случится да,
тогда только они будут шевелить (акимат) рогами.
 
 

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