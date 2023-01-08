Поезд Мангистау-Астана задержали в пути

- Усилиями работников железнодорожного транспорта организована работа по очистке путей от снега, что способствовало скорейшему отправлению поезда со станции, - сообщили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Из-за бурана, метели, обильного снегопада, с порывами ветра 20 м/с, при морозе -23°C образовались снежные заносы.На станции Койбагор участка Тобол-Есиль Костанайской области был задержан в пути пассажирский поезд №38 сообщением Мангистау-Астана.Поезд отправился в 13:37.