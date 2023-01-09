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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 10:14

Просмотров: 479

Куда сдавать декларацию о доходах и имуществе жителям Мангистау

Реализован новый функционал для представления налоговой декларации в рамках всеобщего декларирования, сообщает департамент государственных доходов по Мангистауской области.

Фото из доступных источников
В департаменте госдоходов региона сообщили, что на портале «Электронного правительства» (Е-gov.kz) во вкладке «Таможня и налоги», «Налогообложение» реализован функционал по представлению декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) в электронном виде.

- В соответствии со статьей 633 Налогового кодекса декларация о доходах и имуществе (форма 270.00) представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, начиная с года, следующего году представления декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) физическими лицами, указанными в пункте 1 статьи 630 Налогового кодекса.
В текущем году данную декларацию представляют лица, вошедшие в систему декларирования с 2021 года, то есть на первом этапе, - сообщили в департаменте госдоходов области.

Срок сдачи декларации:
до 15 июля – на бумажном носителе;
до 15 сентября – в электронном виде.

Декларацию в электронном виде также можно сдать через «Кабинет налогоплательщика» и мобильное приложение «e-Salyq
Аzamat».

- Декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) также можно предоставить на портале Е-gov.kz. Её в текущем году должны представить работники государственных учреждений и квазигоссектора, а также их супруги, - сообщили в департаменте.



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Комментарии ( 1 )

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Тина (Посетители) Сегодня, 11:42
очень интересно, как люди, далекие от бухгалтерии и прочих финансовых дел должны сдавать декларации и в целом понимать и разбираться во всем этом....

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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