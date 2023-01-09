Куда сдавать декларацию о доходах и имуществе жителям Мангистау

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В департаменте госдоходов региона сообщили, что на портале «Электронного правительства» (Е-gov.kz) во вкладке «Таможня и налоги», «Налогообложение» реализован функционал по представлению декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) в электронном виде.



- В соответствии со статьей 633 Налогового кодекса декларация о доходах и имуществе (форма 270.00) представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, начиная с года, следующего году представления декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) физическими лицами, указанными в пункте 1 статьи 630 Налогового кодекса.

В текущем году данную декларацию представляют лица, вошедшие в систему декларирования с 2021 года, то есть на первом этапе, - сообщили в департаменте госдоходов области.



Срок сдачи декларации:

до 15 июля – на бумажном носителе;

до 15 сентября – в электронном виде.



Декларацию в электронном виде также можно сдать через «Кабинет налогоплательщика» и мобильное приложение «e-Salyq

Аzamat».



- Декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) также можно предоставить на портале Е-gov.kz. Её в текущем году должны представить работники государственных учреждений и квазигоссектора, а также их супруги, - сообщили в департаменте.