О специальных налоговых режимах рассказали в департаменте госдоходов Мангистау: кто не вправе применять их с 2023 года?

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С 1 января 2023 года вступила в силу норма Налогового кодекса в части дополнения видов деятельности, не разрешенных при
применения специальных налоговых режимов (СНР) для субъектов малого бизнеса.
- Дополнение данного перечня связано в первую очередь с предотвращением схем налоговой оптимизации путем дробления
бизнеса (в том числе с использованием механизма субаренды), в том числе с целью применения СНР на основе упрощенной декларации, - сообщили в департаменте.
Ограничение по применению СНР для субъектов малого бизнеса распространяется на следующие виды деятельности:
- маркетинговые услуги;
- сдача в аренду и эксплуатацию торгового рынка;
- сдача в субаренду торговых объектов, относящихся к торговым рынкам, стационарным торговым объектам с торговой
площадью более пятисот квадратных метров, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов
общественного питания;
- деятельность двух и более налогоплательщиков в сфере предоставления гостиничных услуг на территории одной гостиницы
или отдельно стоящего нежилого здания, в которых оказываются такие услуги.
Налогоплательщик, сдающий в субаренду торговые объекты, относящиеся к стационарным торговым объектам с торговой
площадью менее пятисот квадратных метров, вправе применить СНР для субъектов малого бизнеса при соответствии остальным
условиям его применения.
- Соответственно, те предприниматели, которые осуществляют вышеуказанные виды деятельности, по которым введены
ограничения, должны перейти на общеустановленный порядок налогообложения, - сообщили в департаменте.
применения специальных налоговых режимов (СНР) для субъектов малого бизнеса.
- Дополнение данного перечня связано в первую очередь с предотвращением схем налоговой оптимизации путем дробления
бизнеса (в том числе с использованием механизма субаренды), в том числе с целью применения СНР на основе упрощенной декларации, - сообщили в департаменте.
Ограничение по применению СНР для субъектов малого бизнеса распространяется на следующие виды деятельности:
- маркетинговые услуги;
- сдача в аренду и эксплуатацию торгового рынка;
- сдача в субаренду торговых объектов, относящихся к торговым рынкам, стационарным торговым объектам с торговой
площадью более пятисот квадратных метров, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов
общественного питания;
- деятельность двух и более налогоплательщиков в сфере предоставления гостиничных услуг на территории одной гостиницы
или отдельно стоящего нежилого здания, в которых оказываются такие услуги.
Налогоплательщик, сдающий в субаренду торговые объекты, относящиеся к стационарным торговым объектам с торговой
площадью менее пятисот квадратных метров, вправе применить СНР для субъектов малого бизнеса при соответствии остальным
условиям его применения.
- Соответственно, те предприниматели, которые осуществляют вышеуказанные виды деятельности, по которым введены
ограничения, должны перейти на общеустановленный порядок налогообложения, - сообщили в департаменте.
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