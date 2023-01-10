Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 10 Января
-7...-9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.49 KZT
  • €1 = 493.52 KZT
  • 1 RUB = 6.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:33

Просмотров: 768

Как изменятся платежи на ОСМС в 2023 году?

В Мангистауском филиале Фонда социального медицинского страхования рассказали, как изменятся платежи на ОСМС в 2023 году.

_фото из открытых источников
С 1 января, в связи с повышением МЗП и МРП, изменятся размеры взносов и отчислений на обязательное медицинское страхование.

- Работодатель будет платить за работника 3% от уровня его заработной платы, но не более 21 тыс. тенге.
- Работники, в том числе получающие доход по договорам ГПХ, будут платить 2% от своего дохода, но не более 14 тыс. тенге.
- Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, - 5% от 1,4-кратного МЗП, или 4 900 тенге.

- ЕСП составит:

- для жителей города - 1 МРП, или 3 450 тенге;
- для жителей села - 0,5 МРП, или 1 725 тенге.

- Самостоятельные плательщики будут платить 5% от МЗП - 3 500 тенге.

Кроме того, 15 категорий граждан по-прежнему относятся к льготной группе. Это дети, получатели пенсионных выплат, инвалиды, студенты очной формы обучения, многодетные матери, в том числе награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» и «Мать-героиня», безработные соотечественники, получатели адресной социальной помощи.

В филиале Фонда напомнили, что все взносы и отчисления поступают на специальный счет в Национальном банке РК. Оттуда они направляются на оплату оказанных застрахованным гражданам услуг.

О новом способе застраховаться

В филиале напомнили, что с 5 сентября 2022 года стартовал новый механизм оплаты взносов на ОСМС - за 12 будущих месяцев. Ранее нужно было обязательно иметь оплату взносов за 12 прошедших месяцев. То есть, если есть неоплаченные периоды за прошедший год, при выборе нового метода оплачивать эту задолженность не является обязательным.

Проверка статуса и платежей

Информацию о наличии платежей и присвоении статуса на будущий год можно получить теми же способами, которыми проверяется статус застрахованности, - через мобильное приложение Qoldau 24/7, официальный сайт Фонда fms.kz или Telegram-канал SaqtandyrýBot.

Официальный документ о платежах и статусе можно получить на портале электронного правительства eGov.kz через госуслугу «Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика