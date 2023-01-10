Как изменятся платежи на ОСМС в 2023 году?

_фото из открытых источников

С 1 января, в связи с повышением МЗП и МРП, изменятся размеры взносов и отчислений на обязательное медицинское страхование.



- Работодатель будет платить за работника 3% от уровня его заработной платы, но не более 21 тыс. тенге.

- Работники, в том числе получающие доход по договорам ГПХ, будут платить 2% от своего дохода, но не более 14 тыс. тенге.

- Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, - 5% от 1,4-кратного МЗП, или 4 900 тенге.



- ЕСП составит:



- для жителей города - 1 МРП, или 3 450 тенге;

- для жителей села - 0,5 МРП, или 1 725 тенге.



- Самостоятельные плательщики будут платить 5% от МЗП - 3 500 тенге.



Кроме того, 15 категорий граждан по-прежнему относятся к льготной группе. Это дети, получатели пенсионных выплат, инвалиды, студенты очной формы обучения, многодетные матери, в том числе награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» и «Мать-героиня», безработные соотечественники, получатели адресной социальной помощи.



В филиале Фонда напомнили, что все взносы и отчисления поступают на специальный счет в Национальном банке РК. Оттуда они направляются на оплату оказанных застрахованным гражданам услуг.



О новом способе застраховаться



В филиале напомнили, что с 5 сентября 2022 года стартовал новый механизм оплаты взносов на ОСМС - за 12 будущих месяцев. Ранее нужно было обязательно иметь оплату взносов за 12 прошедших месяцев. То есть, если есть неоплаченные периоды за прошедший год, при выборе нового метода оплачивать эту задолженность не является обязательным.



Проверка статуса и платежей



Информацию о наличии платежей и присвоении статуса на будущий год можно получить теми же способами, которыми проверяется статус застрахованности, - через мобильное приложение Qoldau 24/7, официальный сайт Фонда fms.kz или Telegram-канал SaqtandyrýBot.



Официальный документ о платежах и статусе можно получить на портале электронного правительства eGov.kz через госуслугу «Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования».