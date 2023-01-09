Вниманию жителей 16 дома 14 микрорайона!

14 микрорайон, дом №16

В соответствии со статьей 42-1 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» инициативная группа в количестве 8 (восьми) собственников квартир нежилых помещений инициирует созыв собрания собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 14 микрорайон, дом №16.



Место проведения собрания: арка между 2-м и 3-м подъездами, в 17-00 часов, дата проведения – воскресенье, 28 января 2023 г.



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