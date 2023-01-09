Акимат: Коммунальные службы Актау приступили к очистке дорог от снега

Фото центра общественных коммуникаций

Первоочередными задачами коммунальщиков, как сообщили в акимате Актау, являются: уборка проезжей части, расчистка от снега спусков, подъемов и пешеходных дорожек.



- На дороги вышли 4 единицы техники и 10 работников ТОО «Қала жолдары», «Газель», погрузчик, а также 2 спецтехники, разбрасывающие песок. Отметим, что в зависимости от погодных условий предварительно подготовлено 1500 тонн инертного материала (соль+песчано-гравийная смесь), - рассказали в акимате Актау.