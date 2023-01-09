Какие дороги расчистили в Актау от снега

Фото пресс-службы акимата

В акимате сообщили, что в первую очередь посыпают спуски и подъемы, пешеходные дорожки, остановки смесью песка и соли. На данный момент коммунальными службами охвачены:



- автомобильная дорога №15, спуск в районе «Самала»;

- автомобильная дорога №24, палата предпринимателей - музей Абиша Кекильбаева - ЖК «Грин парк»;

- автомобильная дорога №3, гостиница «Виктори» - акимат области - «Кашаган» - акимат города - центр «Ниссан»;

- автомобильная дорога №21, «Асар-С» - «Байтерек»;

- автомобильная дорога №25, «Шеркала» - «Олжа» (светофор);

- автомобильная дорога между 14 и 15 мкр.



В данных работах задействованы 16 рабочих, 7 единиц техники.