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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 21:42

Просмотров: 675

Какие дороги расчистили в Актау от снега

В целях предупреждения гололеда на улицах Актау коммунальные службы посыпали на дороги 60 тонн соли, 250 кубометров песка, передаёт Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акима Актау.

Фото пресс-службы акимата
В акимате сообщили, что в первую очередь посыпают спуски и подъемы, пешеходные дорожки, остановки смесью песка и соли. На данный момент коммунальными службами охвачены:

- автомобильная дорога №15, спуск в районе «Самала»;
- автомобильная дорога №24, палата предпринимателей - музей Абиша Кекильбаева - ЖК «Грин парк»;
- автомобильная дорога №3, гостиница «Виктори» - акимат области - «Кашаган» - акимат города - центр «Ниссан»;
- автомобильная дорога №21, «Асар-С» - «Байтерек»;
- автомобильная дорога №25, «Шеркала» - «Олжа» (светофор);
- автомобильная дорога между 14 и 15 мкр.

В данных работах задействованы 16 рабочих, 7 единиц техники.



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