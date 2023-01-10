Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 10 Января
-7...-9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.49 KZT
  • €1 = 493.52 KZT
  • 1 RUB = 6.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 10:26

Просмотров: 604

В Мангистау не оказывается государственная поддержка кандасам

С 2016 года региональная квота приема кандасов не выделяется для Мангистауской области. Об этом сообщил Досан Жеткизген, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В этом году для Мангистауской области не установлена квота на прием этнических казахов. По словам Досана Жеткизген, данная квота для нашего региона не выделялась с 2016 года.

- Мангистауская область является регионом с избытком рабочей силы, в связи с чем наш регион не относится к областям приема кандасов. Меры государственной поддержки этническим казахам в Мангистау не предусмотрены. Прибывшим к нам кандасам мы предлагаем переселиться в северные регионы, где есть дефицит рабочей силы. В этих регионах они могут получить господдержку - трудоустройство, жилищную помощь, единовременную финансовую поддержку каждому члену семьи и так далее, - пояснил Досан Жеткизген.

Чиновник отметил, что всего с 1992 года в Мангистаускую область из дальнего и ближнего зарубежья переселились 36 тысяч семей (140 тысяч человек) кандасов. Подавляющее большинство кандасов - это этнические казахи из Республики Узбекистан и Республики Туркменистан.

Михаил Одинцов



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика