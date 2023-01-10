В Мангистау не оказывается государственная поддержка кандасам

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В этом году для Мангистауской области не установлена квота на прием этнических казахов. По словам Досана Жеткизген, данная квота для нашего региона не выделялась с 2016 года.



- Мангистауская область является регионом с избытком рабочей силы, в связи с чем наш регион не относится к областям приема кандасов. Меры государственной поддержки этническим казахам в Мангистау не предусмотрены. Прибывшим к нам кандасам мы предлагаем переселиться в северные регионы, где есть дефицит рабочей силы. В этих регионах они могут получить господдержку - трудоустройство, жилищную помощь, единовременную финансовую поддержку каждому члену семьи и так далее, - пояснил Досан Жеткизген.



Чиновник отметил, что всего с 1992 года в Мангистаускую область из дальнего и ближнего зарубежья переселились 36 тысяч семей (140 тысяч человек) кандасов. Подавляющее большинство кандасов - это этнические казахи из Республики Узбекистан и Республики Туркменистан.



Михаил Одинцов