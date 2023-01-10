«Детей приходиться одевать как капусту»: Жители Актау сообщили о холоде в детском саду

Термометр в группе

Термометр в спальной комнате

В редакция с жалобой на слабое отопление обратились родители детского сада №36 в 12 микрорайоне. По словам родителей, детей приходиться одевать как «капусту».- В саду уже два месяца нет отопление. Жители жилого дома №40 в 12 микрорайоне поставили себе мощный насос для отопления, после этого тепло на сад не хватает, все тепло уходит туда. Так же по словам директора детского сада, они меняли стояки, чтобы отопление в коридорах поступали в группы. Детей нам приходиться одевать как капусту, все время простужаются в холодных помещения сада. Отапливают садик кондиционерами и обогревателями, которых не хватает на всю группу. Меры, которые предпринимает руководство сада это участие в закупки насоса. Но, решит ли это проблему, может циркуляция была нарушена при установке дополнительных стояков. Меры должны быть предприняты немедленно ведь мерзнут дети дошкольного возраста. А когда установят насос, это не известно, - рассказали родители.Директор детского сада Ольга Ергизова сообщила, температура воздуха соответствует нормам СанПина 18 – 22°C.- С отоплением в детском саду проблем нет. Тепло во всех группах есть. Это ложная информация, чтобы в саду два месяца не было отопление, как вы себе это вообще представляете. Единственное, вчера 9 января, после выходных дней в одной из спальных комнат температура воздуха понизилась. Мы сразу же включили обогреватели и вызвали аварийную бригаду «КЖСА». Они наладили циркуляцию в отопительной системе, - сказала Ольга Ергизова.По словам директора детского сада, они ежедневно данные о температурном режиме отправляют в городской отдел образования.- О том, что в одной из групп ухудшилось отопление, мы сразу сообщили в отдел образования. Такую информацию нам незачем скрывать. Согласно графику летом прошлого года были проведены все мероприятия по подготовке учреждения к зимнему периоду. Акты о готовности детского сада к работе в осенне-зимний период получены вовремя. В данный момент мы также готовимся к установке поверхностного насоса, для улучшения циркуляции системы отопления. Четыре года назад в нашем саду провели капитальный ремонт, все сантехника и трубы у нас в отличном состоянии. Отопительная система также в исправном состоянии, - отметила директор детского сада.