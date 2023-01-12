Морозы в Мангистау: будут ли переведены школьники на дистанционку

В управлении образования сообщили, что решение об обучении в онлайн-формате школьников в связи с неблагоприятными погодными условиями принимается администрацией школ самостоятельно.К примеру, вчера, 11 января, администрацией одной из школ Актау было принято решение о сокращении уроков до 30 минут. Также стало известно, что сегодня, 12 января, в некоторых школах города родителям сообщили о сокращении уроков до 30 минут до конца текущей недели.По данным сайта rp5.kz, небольшое потепление в Актау ожидается к концу недели. В воскресенье, 15 января, температура днём будет плюсовой, до +1.16,17,18,19 и 20 января днем продержится плюсовая температура, ночью опустится до -2... -4.По данным СМИ, в других городах Казахстана из-за сильных морозов школьников уже перевели на дистанционное обучение. 10 января из-за сильных морозов школьников Костаная, Павлодара, Экибастуза, Атырау и Караганды перевели на дистанционное обучение. В связи с неблагоприятными погодными условиями 12-13 января в Алматы школьников и студентов перевели на дистанционное обучение в соответствии с требованиями и правилами по предоставлению дистанционного обучения.