По просьбе жителей власти Актау обещают обустроить общественную парковку

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Около месяца назад жители 8 микрорайона выразили недовольство касательно отсутствия парковочной зоны в районе областного драмтеатра. В связи с этим городские власти начали демонтировать железное ограждение у здания театра.



Как отметил Жалгас Мейилов, главный специалист городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, работы планируется завершить в течение четырех-пяти дней.



В пресс-службе от метили, что в целях увеличения территории города проведены демонтажные работы ограждения дома культуры имени Абая и здания акимата Актау.



Михаил Одинцов