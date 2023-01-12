Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 12 Января
-6...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.2 KZT
  • €1 = 496.45 KZT
  • 1 RUB = 6.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 13:26

Просмотров: 570

По просьбе жителей власти Актау обещают обустроить общественную парковку

Железное ограждение у областного музыкально-драматического театра имени Н. Жантурина снимают для дальнейшего обустройства парковочной зоны общего пользования. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акима Актау.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций региона
Около месяца назад жители 8 микрорайона выразили недовольство касательно отсутствия парковочной зоны в районе областного драмтеатра. В связи с этим городские власти начали демонтировать железное ограждение у здания театра.

Как отметил Жалгас Мейилов, главный специалист городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, работы планируется завершить в течение четырех-пяти дней.

В пресс-службе от метили, что в целях увеличения территории города проведены демонтажные работы ограждения дома культуры имени Абая и здания акимата Актау.

Михаил Одинцов



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:43
работы планируется завершить в течение четырех-пяти дней.


асфальт прям установят? разметки сделают? заезды? знаки?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЁмоЁ
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:57
Давно пора это сделать.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика