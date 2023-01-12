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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:50

Просмотров: 835

Мангистау попал в тройку лидеров по росту цен на ГСМ

Аналитики изучили цены на горюче-смазочных материалы для личных транспортных средств в Казахстане. Сильнее всего месячный рост цен ощущался в Актюбинской, Мангистауской и Атырауской областях. Данные опубликовал портал Energyprom.kz.

Иллюстративное фото
Как сообщает портал, по итогам декабря 2022 года стоимость горюче-смазочных материалов для личных транспортных средств выросла на 0,3 процента за месяц и на 2,5 процента за год.

Мангистау попал в тройку лидеров по росту цен на ГСМ


- Сильнее всего месячный рост цен ощущался в Актюбинской области: на 6,1 процента. Далее идут Мангистауская (плюс 0,7 процента), Атырауская и Костанайская (плюс 0,3 процента в каждом из регионов) области. В девяти регионах цены остались на уровне предыдущего месяца, а в Жетысуской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях стоимость ГСМ снизилась, - сообщается на сайте Energyprom.kz.

В годовой динамике сразу на 7,7 процента выросли цены на ГСМ в Восточно-Казахстанской области. В тройке антилидеров также оказались Актюбинская (плюс 7,5 процента) и Костанайская (плюс 7,3 процента) области. В Алматинской области цены остались на уровне предыдущего года. В Жамбылской, Улытауской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте наблюдалось незначительное удешевление в секторе.

В разрезе видов топлива бензин подешевел на 0,3 процента за год, при этом если бензин АИ-92 снизился в цене на 0,7 процента, то АИ-98 и АИ-95/АИ-96, напротив, подорожали на 0,7 процента и 1,8 процентов соответственно. Цена на дизельное топливо выросла сразу на 14,2 процента за год.

Розничные цены на бензин в декабре 2022 года составляли 179 тенге за литр для АИ-92, 212 тенге для АИ-95/АИ-96 и 234 тенге для АИ-98. Литр летнего дизельного топлива в среднем по стране стоил 238 тенге, зимнего — сразу 586 тенге.

Мангистау попал в тройку лидеров по росту цен на ГСМ


В правительстве рассмотрели меры по обеспечению стабильности на рынке ГСМ. Премьер-министр указал на необходимость усиления мониторинга и контроля над реализацией ГСМ на внутреннем рынке для снижения объёмов «вымывания» топлива за пределы Казахстана. В этой связи он поручил организовать полный охват АЗС цифровой системой учёта отпуска ГСМ.



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 Жанар (Посетители) Сегодня, 19:45
Аналитики изучили цены на горюче-смазочных материалы для личных транспортных средств в Казахстане. Сильнее всего месячный рост цен ощущался в Актюбинской, Мангистауской и Атырауской областях.

Весь запад Казахстана, в Атырау свой НПЗ, и там дорогой ГСМ, кругом сговор барыг хозяев жизни..."новый казахстан"...

Все мы ходим под богом.
 
 

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