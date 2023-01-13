В Мангистау закончилась вакцина от коронавирусной инфекции: поступление ожидается 16 января 2023 года

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Житель Актау Андрей рассказал, что на днях собрался сделать бустерную прививку от COVID-19, но вакцину так и не смог найти ни в одной поликлинике города.



- Обзвонил шесть платных клиник на этой неделе, нигде вакцин нет. Также обратился в городскую поликлинику №1 в 7 микрорайоне, там тоже вакцин не оказалось. Далее поехал в управление здравоохранения Мангистауской области. Там подтвердили, что вакцин сейчас в области нет. Точных сроков их появления в медучреждениях Актау назвать не смогли, - рассказал мужчина.



Житель Актау отметил, что прививка ему необходима была для выезда за границу.



- Все бы ничего, люди перестали опасаться коронавируса, да и многие государства смягчили свою политику изоляции. Однако в ряде стран еще требуют наличие действительного прививочного сертификата, а сейчас, получается, возможности продлить, получить сертификат жителей Актау лишили. Видимо, есть объективные причины, почему вакцин в городе и области сейчас нет, но лично мне в них не хочется разбираться. Все же хотелось бы получить более точную информацию о сроках появления вакцин в городе, чтобы иметь возможность выезжать в тот же Азербайджан. Альтернативы получения вакцины, к примеру, слетать в Алматы и сделать ее, мягко выражаясь экономически нецелесообразны, - сказал Андрей.



В пресс-службе управления здравоохранения региона подтвердили факт отсутствия вакцины в поликлиниках области.



- Вакцина от коронавирусной инфекции закончилась в Мангистауской области 31 декабря 2022 года. Направлено письмо в Минздрав и получен ответ. Вакцина выехала из Астаны в Мангистаускую область. Ожидается прибытие в Мангистаускую область 16 января 2023 года. Как только вакцины прибудут, они будут распределены по клиникам и вакцинация будет продолжена. В регион прибудет только вакцина Pfizer против коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.