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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:03

Просмотров: 335

В Мангистау закончилась вакцина от коронавирусной инфекции: поступление ожидается 16 января 2023 года

В редакцию Ladа.kz с жалобой на отсутствие вакцины от COVID-19 обратился житель Актау. По его словам, вакцину он не смог найти ни в одной поликлинике города. В пресс-службе управления здравоохранения региона подтвердили факт отсутствия вакцины в больницах.

Иллюстративное фото
Житель Актау Андрей рассказал, что на днях собрался сделать бустерную прививку от COVID-19, но вакцину так и не смог найти ни в одной поликлинике города.

- Обзвонил шесть платных клиник на этой неделе, нигде вакцин нет. Также обратился в городскую поликлинику №1 в 7 микрорайоне, там тоже вакцин не оказалось. Далее поехал в управление здравоохранения Мангистауской области. Там подтвердили, что вакцин сейчас в области нет. Точных сроков их появления в медучреждениях Актау назвать не смогли, - рассказал мужчина.

Житель Актау отметил, что прививка ему необходима была для выезда за границу.

- Все бы ничего, люди перестали опасаться коронавируса, да и многие государства смягчили свою политику изоляции. Однако в ряде стран еще требуют наличие действительного прививочного сертификата, а сейчас, получается, возможности продлить, получить сертификат жителей Актау лишили. Видимо, есть объективные причины, почему вакцин в городе и области сейчас нет, но лично мне в них не хочется разбираться. Все же хотелось бы получить более точную информацию о сроках появления вакцин в городе, чтобы иметь возможность выезжать в тот же Азербайджан. Альтернативы получения вакцины, к примеру, слетать в Алматы и сделать ее, мягко выражаясь экономически нецелесообразны, - сказал Андрей.

В пресс-службе управления здравоохранения региона подтвердили факт отсутствия вакцины в поликлиниках области.

- Вакцина от коронавирусной инфекции закончилась в Мангистауской области 31 декабря 2022 года. Направлено письмо в Минздрав и получен ответ. Вакцина выехала из Астаны в Мангистаускую область. Ожидается прибытие в Мангистаускую область 16 января 2023 года. Как только вакцины прибудут, они будут распределены по клиникам и вакцинация будет продолжена. В регион прибудет только вакцина Pfizer против коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.



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Комментарии ( 2 )

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  • Око
  • Кари
  • Sportikus
  • NASA
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:28
Такой бардак не только с этой вакциной.
Бесплатные лекарства, которые выдают больным состоящим на учете, как объясняют,за месяц до нового года закончились, а новое поступление ожидают в середине января.
Почему деньги на эти цели выделены, в аптеках лекарство есть, а в поликлиниках нет?
Кто отвечает за это?
Такое безобразие постоянно. Бездельники!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ingul
  • NASA
 uzcepilov (Посетители) Сегодня, 13:02
"В регион прибудет только вакцина Pfizer" - А что делать тем, кто вакцинировался спутником полгода тому, и им необходима догонка именно сейчас? Уважаемый Облздрав, когда работать начнете? Кстати, после заморского "Pfizer" по статистике летальность безмерная. Зачем нам американский яд?..
 
 

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