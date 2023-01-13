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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:06

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Из-за пыльной бури закрыли трассу республиканского значения «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау»

О закрытии дорог сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В департаменте полиции сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, повышенной пылью и ухудшением видимости на трассах республиканского и местного значения сегодня, 13 января, в 13:00 временно закрыт участок дороги 647-705 километр трассы республиканского значения «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау».

- Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения, будьте предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима, дистанции, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров, - отметили в полиции области.



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