«Ночные проверки» организовали в Мангистау сотрудники службы пробации

Фото пресс-службы ведомства

Мероприятие проводилось для профилактики допущения нарушений условий и порядка отбывания наказания осужденными, приговор которых не связан с изоляцией от общества. А также для предупреждения совершения ими административных или уголовных правонарушений инспекторы Каракиянской районной службы пробации департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области организовали рейдовые мероприятия.



– Мы провели разъяснительную беседу, призывая не нарушать условия и порядок отбывания наказания, не совершать каких-либо административных или уголовных правонарушений, не выезжать без предупреждения за пределы территории места жительства, – говорит начальник районной службы пробации Нурлан Надиров.



Также было отмечено, что за уклонение от контроля они будут привлечены к ответственности, и в случае невыполнения требований, в суд будет направлено представление для замены назначенного наказания.



- В результате проверки установлено, что двое лиц не находились в своих домах в ночное время суток. После их розыска они были найдены и предупреждены. В отношении одного из них направлено представление в Каракиянский районный суд о замене неотбытой части ограничительного наказания на лишения свободы на тот же срок, - сообщили в пресс-службе полиции.