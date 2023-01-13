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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 15:32

Просмотров: 4057

«Ночные проверки» организовали в Мангистау сотрудники службы пробации

На территории Мангистауской области с 6 по 11 января проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Ночные проверки». В Каракиянском районе на учете пробации состоят 43 человека. В ходе мероприятия сотрудники проверили места жительства осужденных и провели с ними разъяснительную работу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
Мероприятие проводилось для профилактики допущения нарушений условий и порядка отбывания наказания осужденными, приговор которых не связан с изоляцией от общества. А также для предупреждения совершения ими административных или уголовных правонарушений инспекторы Каракиянской районной службы пробации департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области организовали рейдовые мероприятия.

– Мы провели разъяснительную беседу, призывая не нарушать условия и порядок отбывания наказания, не совершать каких-либо административных или уголовных правонарушений, не выезжать без предупреждения за пределы территории места жительства, – говорит начальник районной службы пробации Нурлан Надиров.

Также было отмечено, что за уклонение от контроля они будут привлечены к ответственности, и в случае невыполнения требований, в суд будет направлено представление для замены назначенного наказания.

- В результате проверки установлено, что двое лиц не находились в своих домах в ночное время суток. После их розыска они были найдены и предупреждены. В отношении одного из них направлено представление в Каракиянский районный суд о замене неотбытой части ограничительного наказания на лишения свободы на тот же срок, - сообщили в пресс-службе полиции.



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