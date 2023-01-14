Жительница Актау вернула свою пенсию через суд

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По материалам дела, местной жительнице, начиная с 2021 года, прекратили и отказали в возобновлении выплаты пенсии. В департаменте труда и социальной защиты сослались на якобы имеющуюся у них информацию о том, что ей назначили пенсию в России.



Пенсионерка подала иск в специализированный межрайонный административный суд Мангистауской области.



В суде установлено, что женщина проживает в Актау и является гражданкой Казахстана. Гражданство другого государства она не имела.



В департаменте не учли, что в России пенсию она не получала. Начисленную и поступившую сумму она возвратила и указанными средствами не воспользовалась.



Суд принял вердикт в пользу пенсионерки, признав незаконным действия департамента труда и социальной защиты по отказу в возобновлении пенсии. Фемида обязала ответчика возобновить выплату, начиная с 2021 года.



Решение суда вступило в законную силу и исполнено в полном объеме. Выплата пенсии возобновлена.