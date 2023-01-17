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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 19:16

Просмотров: 1183

Жители Актау пожаловались на охрану торгового центра

По словам недовольных родителей, их детей не пускают в помещение торгового центра «Shum» под предлогом того, что им нет 18 лет. Об этом сообщила Оксана Юнусова, одна из жительниц города.

Иллюстративное фото с сайта aikyn.kz
В редакцию Lada.kz обратилась жительница города Оксана Юнусова. По ее словам, ее дочь не пустили на территорию торгового центра «Shum» из-за того, что ее ребенок несовершеннолетний.

- Дети сидят спокойно на скамейках, к ним подходит охрана и выгоняет. Якобы указание администрации. Но на каком основании? Нельзя даже в супермаркет зайти. Может и есть дети, что не особо воспитанно себя ведут в общественных местах, но зачем всех равнять под одну гребенку?, – пожаловалась женщина.

По словам Оксаны Юнусовой, она не единственная, кто жалуется на администрацию и охрану торгового центра.

- Мы публиковали в социальных сетях жалобу, так оказалось, что подобные действия охраны возмущают и самих работников торгового центра. Это торговый центр или какое-то взрослое заведение, как это объяснить? А если моему ребенку захочется купить воды, проходя мимо, она что, должна идти за мной и просить кого-то из взрослых об этом?, – возмутилась жительница города.

Редакция Lada.kz ожидает официального комментария от администрации торгового центра «Shum».

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 2 )

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  • Дизель
 fur_seal (Посетители) Сегодня, 21:28
В торговом центре Шум вообще какая-то охрана неадекватная. Однажды мне сделали замечание, что я ем, сидя на диване тогда ещё на первом этаже, хотя я пирожки у них же и купила в продуктовом отделе. И что подростков прогоняли, сама тоже была свидетелем.
 
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  • Дизель
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 20:06
Обязаность охраны торговых домов/центров это оберегать имущество самого торгового дома/центра или пресекать порчу а так же следить за пропускным режимом в не рабочие часы заведения и в эти же не рабочие часы охраняют магазины, бутики, торговые островки! Это абсолютное публичное место которое может посещать любой гражданин в любом возрасте и в любом виде одежды включая грязную спецовку)))
 
 

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