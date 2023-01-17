Жители Актау пожаловались на охрану торгового центра

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В редакцию Lada.kz обратилась жительница города Оксана Юнусова. По ее словам, ее дочь не пустили на территорию торгового центра «Shum» из-за того, что ее ребенок несовершеннолетний.



- Дети сидят спокойно на скамейках, к ним подходит охрана и выгоняет. Якобы указание администрации. Но на каком основании? Нельзя даже в супермаркет зайти. Может и есть дети, что не особо воспитанно себя ведут в общественных местах, но зачем всех равнять под одну гребенку?, – пожаловалась женщина.



По словам Оксаны Юнусовой, она не единственная, кто жалуется на администрацию и охрану торгового центра.



- Мы публиковали в социальных сетях жалобу, так оказалось, что подобные действия охраны возмущают и самих работников торгового центра. Это торговый центр или какое-то взрослое заведение, как это объяснить? А если моему ребенку захочется купить воды, проходя мимо, она что, должна идти за мной и просить кого-то из взрослых об этом?, – возмутилась жительница города.



Редакция Lada.kz ожидает официального комментария от администрации торгового центра «Shum».



Михаил Одинцов