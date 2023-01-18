Несколько человек провалились под лед замерзшего Каспия

Кадр видео
Видео опубликовали в социальной сети Instagram. На кадрах видно, что под лед Каспийского моря провалились трое человек, один из них ребенок.
На помощь провалившимся людям бросились прохожие. К счастью, людей смогли вытащить его из воды.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на льду ДЧС Мангистауской области рекомендует горожанам соблюдать меры безопасности:
- не ходить на плохо застывшем льду;
- не собираться на поверхности льда группой;
- не подходить к трещинам на льду;
- не выходить на лед в ночное время и при плохой видимости.
На помощь провалившимся людям бросились прохожие. К счастью, людей смогли вытащить его из воды.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на льду ДЧС Мангистауской области рекомендует горожанам соблюдать меры безопасности:
- не ходить на плохо застывшем льду;
- не собираться на поверхности льда группой;
- не подходить к трещинам на льду;
- не выходить на лед в ночное время и при плохой видимости.