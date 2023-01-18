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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:23

Просмотров: 1983

Несколько человек провалились под лед замерзшего Каспия

В социальных сетях появились видео с провалившимися людьми под лед Каспийского моря.

Кадр видео
Видео опубликовали в социальной сети Instagram. На кадрах видно, что под лед Каспийского моря провалились трое человек, один из них ребенок.



На помощь провалившимся людям бросились прохожие. К счастью, людей смогли вытащить его из воды.



В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на льду ДЧС Мангистауской области рекомендует горожанам соблюдать меры безопасности:
- не ходить на плохо застывшем льду;
- не собираться на поверхности льда группой;
- не подходить к трещинам на льду;
- не выходить на лед в ночное время и при плохой видимости.




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Комментарии ( 2 )

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Тина (Посетители) Сегодня, 13:51
что то долго, я думала это начнется раньше))

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 12:48
Премию Дарвина этим людям...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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