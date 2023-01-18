Несколько человек провалились под лед замерзшего Каспия

Видео опубликовали в социальной сети Instagram. На кадрах видно, что под лед Каспийского моря провалились трое человек, один из них ребенок.На помощь провалившимся людям бросились прохожие. К счастью, людей смогли вытащить его из воды.В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на льду ДЧС Мангистауской области рекомендует горожанам соблюдать меры безопасности:- не ходить на плохо застывшем льду;- не собираться на поверхности льда группой;- не подходить к трещинам на льду;- не выходить на лед в ночное время и при плохой видимости.