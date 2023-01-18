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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:43

Просмотров: 182

В акимате Актау напомнили о расположении мусорных контейнеров для опасных отходов

В городской администрации сообщили, что в Актау установлены 27 контейнеров для опасных отходов 1-4 класса опасности.

Фото из архива
В акимате предоставили список адресов, где в городе расположены контейнеры для опасных отходов:

- 1 микрорайон, между домами 25 и 26;
- 2 микрорайон, возле дома 46;
- 3 микрорайон, возле дома 150;
- 3А микрорайон, возле дома 8;
- 4 микрорайон, между домами 29–30;
- 5 микрорайон, возле бизнес-центра «Волна»;
- 6 микрорайон, возле дома 19;
- 7 микрорайон, возле дома 11;
- 8 микрорайон, возле дома 7;
- 9 микрорайон, возле бизнес-центра «Ардагер»;
- 11 микрорайон, возле домов 5 и 26;
- 8 микрорайон, возле дома 7;
- 12 микрорайон, между домами № 43–44 и 24-24 А;
- 13 микрорайон, между гостиницей «Виктория» и детским городком «Мадагаскар»;
- 14 микрорайон, между домами № 41 и 16-17;
- 15 микрорайон, возле дома 12;
- 22 микрорайон, возле дома 7;
- 24 микрорайон, возле жилого массива «Коктем»;
- 26 микрорайон, возле дома 46;
- 26 микрорайон, возле дома 19;
- 27 микрорайон, возле домов 15 и 39;
- 28 микрорайон, возле супермаркета «Аман»;
- 28А микрорайон, возле дома 2;
- 29 микрорайон, возле дома 17.

- Полигон захоронения твердых бытовых отходов на территории Актау не предусмотрен. Твердые бытовые отходы, вывозимые с территории города, транспортируются на полигон, принадлежащий ГКП «Мангистау жылу», вблизи населенного пункта Баянды Мунайлинского района, расположенного в 25 километрах от города, - сообщили в городском акимате.

Для справки:

По степени воздействия на здоровье человека и окружающую среду отходы распределяются на следующие пять классов опасности:
1) первый класс – чрезвычайно опасные;
2) второй класс – высоко опасные;
3) третий класс – умеренно опасные;
4) четвертый класс – мало опасные;
5) пятый класс – неопасные.

Критерии отходов:
- отходы промышленных производств – 1-3 класс опасности;
- отходы строительной отрасли – 3-4 класс опасности;
- отходы коммунальной сферы и быта – 4-5 класс опасности.

В акимате также напомнили горожанам, что в контейнеры запрещено складывать крупногабаритные и строительные отходы.

- Контейнеры возле дома предназначены только для твердых бытовых отходов, - отметили в городской администрации.

В акимате Актау напомнили о расположении мусорных контейнеров для опасных отходов



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