В акимате Актау напомнили о расположении мусорных контейнеров для опасных отходов

В акимате предоставили список адресов, где в городе расположены контейнеры для опасных отходов:- 1 микрорайон, между домами 25 и 26;- 2 микрорайон, возле дома 46;- 3 микрорайон, возле дома 150;- 3А микрорайон, возле дома 8;- 4 микрорайон, между домами 29–30;- 5 микрорайон, возле бизнес-центра «Волна»;- 6 микрорайон, возле дома 19;- 7 микрорайон, возле дома 11;- 8 микрорайон, возле дома 7;- 9 микрорайон, возле бизнес-центра «Ардагер»;- 11 микрорайон, возле домов 5 и 26;- 8 микрорайон, возле дома 7;- 12 микрорайон, между домами № 43–44 и 24-24 А;- 13 микрорайон, между гостиницей «Виктория» и детским городком «Мадагаскар»;- 14 микрорайон, между домами № 41 и 16-17;- 15 микрорайон, возле дома 12;- 22 микрорайон, возле дома 7;- 24 микрорайон, возле жилого массива «Коктем»;- 26 микрорайон, возле дома 46;- 26 микрорайон, возле дома 19;- 27 микрорайон, возле домов 15 и 39;- 28 микрорайон, возле супермаркета «Аман»;- 28А микрорайон, возле дома 2;- 29 микрорайон, возле дома 17.- Полигон захоронения твердых бытовых отходов на территории Актау не предусмотрен. Твердые бытовые отходы, вывозимые с территории города, транспортируются на полигон, принадлежащий ГКП «Мангистау жылу», вблизи населенного пункта Баянды Мунайлинского района, расположенного в 25 километрах от города, - сообщили в городском акимате.По степени воздействия на здоровье человека и окружающую среду отходы распределяются на следующие пять классов опасности:1) первый класс – чрезвычайно опасные;2) второй класс – высоко опасные;3) третий класс – умеренно опасные;4) четвертый класс – мало опасные;5) пятый класс – неопасные.Критерии отходов:- отходы промышленных производств – 1-3 класс опасности;- отходы строительной отрасли – 3-4 класс опасности;- отходы коммунальной сферы и быта – 4-5 класс опасности.В акимате также напомнили горожанам, что в контейнеры запрещено складывать крупногабаритные и строительные отходы.- Контейнеры возле дома предназначены только для твердых бытовых отходов, - отметили в городской администрации.