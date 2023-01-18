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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:42

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Десять врачей работают по программе «С дипломом в село» в Мунайлинском районе

Врачи работают в селах Баянды, Атамекен, Баскудук, Бесшокы, Мангистау, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото пресс-службы ведомства
По программе «С дипломом в село» в Мунайлинском районе медицинские работники трудятся в каждом селе. В частности, они работают в селах с наибольшей концентрацией населения в районах - Баянды, Атамекен, Баскудук, Бесшокы, Мангистау.

Десять врачей работают по программе «С дипломом в село» в Мунайлинском районе


- Не хватало врачей общей практики, акушеров-гинекологов, педиатров. В прошлом году к нам прибыли специалисты в этой области и 20 медсестер. Всем выплачена единовременная социальная помощь. Также средства на приобретение жилья в размере 1500 МРП получили три врача и 20 медсестер, - сообщила директор районной больницы Жанар Досжанова.

Одним из врачей, прибывших по программе «С дипломом в село», является 25-летняя Гульдана Кажжанова, уроженка Уральска. В 2022 году окончила медицинский университет в Актобе и приехала работать врачом общей практики в село Бесшокы Мунайлинского района.

- Сама выбрала этот регион. Сейчас работаю в самом густонаселенном Мунайлинском районе. Общежитие предоставлено. В поликлинике в селе Бесшокы принимаем около 50 человек в день, посещаем дома. Пока у меня есть мысль остаться в Мангистау, - сказала Гульдана Кажжанова.

Десять врачей работают по программе «С дипломом в село» в Мунайлинском районе


Еще один врач - 28-летний Тоймурат Дангатаров - окончил Казахстанско-Российский медицинский университет в Алматы. После окончания вернулся домой. Сейчас трудится в селе Баскудык. По его словам, он принимает 70 человек в день.



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