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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:13

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Мангистауским фермерам субсидируются расходы на корма

В 2022 году для поддержки сельского хозяйства от государства выделено два миллиарда тенге. В том числе 706,7 миллиона тенге были переданы в сферу животноводства, из них 620 миллионов ушло на снижение затрат на корма. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото пресс-службы ведомства
В Центре общественных коммуникаций отметили, что из-за нехватки воды и засухи в нашем регионе актуальными стали поставки кормов для животных. Несколько хозяйств, занимающихся животноводством в области, получили поддержку со стороны государства.

Одно из них - крестьянское хозяйство «Матжан» в селе Баскудук, которое относится к Ондинскому сельскому округу Мангистауского района. Хозяйство занимается разведением четырех видов домашних животных.

Мангистауским фермерам субсидируются расходы на корма


- Уже несколько лет мы обеспечиваем население района мясной, молочной продукцией. В прошлом году мы получили субсидию в размере 8 325 000 тенге в целях удешевления затрат на корма для животных. Это была большая поддержка государства в трудное для хозяйства время, - говорит глава хозяйства Манаш Кыдыркожа.

Другое хозяйство, получившее поддержку от государства, находится в Мунайлинском районе. Здесь занимаются разведением коз. В крестьянстве насчитывается более 100 голов.

- Я вышла на пенсию, как многодетная мать. По программе «Нур-Капитал» в 2019 году мы получили кредит на сумму пять миллионов 400 тысяч тенге под один процент, привезли и начали разводить коз из России. Сейчас работа нашего хозяйства хорошо налажена. Кроме того, мы получили 640 тысяч тенге безвозмездных средств на приобретение кормов, - рассказала Кумар Нурпеисова, владелица фермы.

Мангистауским фермерам субсидируются расходы на корма


Поддержка государства оказана и крестьянскому хозяйству «Есназар». Здесь выращивают около 60 верблюдов, порядка 50 лошадей, 240 овец и коз.

- Мы получили субсидию от государства в размере двух миллионов 300 тысяч тенге на корма. Это очень ощутимая поддержка, которая не может не радовать, - отметила Мейрамгуль Жарылгасова, руководитель крестьянского хозяйства «Есназар».

Мангистауским фермерам субсидируются расходы на корма



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