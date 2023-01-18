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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 15:36

Просмотров: 1100

Сколько квартир построили в Мангистау в 2022 году

В 2022 году в Мангистау сдали в эксплуатацию 7 623 квартиры. Об этом сообщается на сайте Krisha.kz.

Иллюстративное фото
По данным Krisha.kz, в 2022 году в Мангистау построили 7 623 квартир, это на 16,1 процента меньше, чем в 2021 году.

- По данным Бюро нацстатистики, снижение объёмов ввода жилья произошло в 11 из 20 регионов, - сообщается на сайте Krisha.kz.

Максимальное уменьшение отмечено в Алматы - 41,4 процента.

В то же время по количеству введённых квартир за год мегаполис находится на втором месте после Астаны (24,8 процента).

Сколько квартир построили в Мангистау в 2022 году


По итогам 2022 года в тройке лидеров по введённому жилью оказались:
— Астана — 26,4 тысяч квартир;
— Алматы — 16,1 тысяч;
— Шымкент — девять тысяч.

Также растут темпы в Туркестанской области: за год ввели более 7,3 тысяч квартир.

Минимум пришёлся на область Улытау: всего 478 единиц за 12 месяцев.

Всего за год в Казахстане ввели более 15,4 миллиона квадратных метров жилья. Это на 8,8 процента меньше, чем в 2021 году.



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Комментарии ( 1 )

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  • arelav_74
  • ЁмоЁ
  • Papirosso
 бобер (Посетители) Вчера, 19:51
Никто не считал сколько энергии и воды потребуется дополнительно выработать для этого жилого фонда? И где все это взять?

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
 

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