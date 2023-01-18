Сколько квартир построили в Мангистау в 2022 году

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По данным Krisha.kz, в 2022 году в Мангистау построили 7 623 квартир, это на 16,1 процента меньше, чем в 2021 году.
- По данным Бюро нацстатистики, снижение объёмов ввода жилья произошло в 11 из 20 регионов, - сообщается на сайте Krisha.kz.
Максимальное уменьшение отмечено в Алматы - 41,4 процента.
В то же время по количеству введённых квартир за год мегаполис находится на втором месте после Астаны (24,8 процента).
По итогам 2022 года в тройке лидеров по введённому жилью оказались:
— Астана — 26,4 тысяч квартир;
— Алматы — 16,1 тысяч;
— Шымкент — девять тысяч.
Также растут темпы в Туркестанской области: за год ввели более 7,3 тысяч квартир.
Минимум пришёлся на область Улытау: всего 478 единиц за 12 месяцев.
Всего за год в Казахстане ввели более 15,4 миллиона квадратных метров жилья. Это на 8,8 процента меньше, чем в 2021 году.
- По данным Бюро нацстатистики, снижение объёмов ввода жилья произошло в 11 из 20 регионов, - сообщается на сайте Krisha.kz.
Максимальное уменьшение отмечено в Алматы - 41,4 процента.
В то же время по количеству введённых квартир за год мегаполис находится на втором месте после Астаны (24,8 процента).
По итогам 2022 года в тройке лидеров по введённому жилью оказались:
— Астана — 26,4 тысяч квартир;
— Алматы — 16,1 тысяч;
— Шымкент — девять тысяч.
Также растут темпы в Туркестанской области: за год ввели более 7,3 тысяч квартир.
Минимум пришёлся на область Улытау: всего 478 единиц за 12 месяцев.
Всего за год в Казахстане ввели более 15,4 миллиона квадратных метров жилья. Это на 8,8 процента меньше, чем в 2021 году.