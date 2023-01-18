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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:29

Просмотров: 2748

Промзона-2 без воды: предприниматели из Актау возмущены отсутствием питьевой воды

Руководители частных компаний, которые базируются на территории промышленной зоны-2 (ВСО-8) в пригороде Актау пожаловались на отсутствие питьевой воды более 10 дней. В пресс-службе ТОО «МАЭК» назвали причину.

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По словам предпринимателей, уже более 10 дней им приходится обходиться без питьевой воды.

- Транспортирует воду ТОО «УЭС». Но причиной отсутствия воды являются обледеневшие трубы ТОО «МАЭК», они полностью из-за холодов замерзли. Ежедневно мы звоним в МАЭК и жалуемся, чтобы они предприняли хоть какие-то действия, но все тщетно. На территории Промзоны-2 находятся десятки частных предприятий, в том числе и государственные учреждения, такие как психоневрологический диспансер и колония-поселение. И все мы сидим и страдаем без питьевой воды. Для полноценного функционирования предприятий также как и для жизнедеятельности простых жителей необходима питьевая вода, - жалуется один из предпринимателей Альберт Селимханов.



По словам мужчины, в ТОО «МАЭК» ему неоднократно говорили, что ведутся работы по отогреву трубопровода, но воды как не было, так и по сей день нет.

- Зачем они нам врут, что отогревают трубопровод. Буквально сегодня я звонил опять жаловаться, на что они мне ответили, что у них нехватка людей, - рассказал Альберт Селимханов.

В пресс-службе ТОО «МАЭК» прокомментировали жалобу предпринимателей.

- Работы по отогреву трубопровода ведутся, из-за большого диаметра трубы будут завершены до конца недели, - сообщили на энергокомбинате.



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Комментарии ( 2 )

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cas277cas (Посетители) Вчера, 20:03
lol
этот трубопровод не отогревать надо- а полностью менять!!!! kill
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ingul
  • 444
  • БО
 12-й регион (Посетители) Вчера, 18:09
причиной отсутствия воды являются обледеневшие трубы ТОО «МАЭК», они полностью из-за холодов замерзли.

На МАЭКе (ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2) есть свой штат работников-изолировщиков! В чём проблема кинуть теплоизоляцию на этот участок трубопровода? Всё надеетесь "на авось", или так и будете греть горелками и латать дыры?
 
 

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