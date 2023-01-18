Промзона-2 без воды: предприниматели из Актау возмущены отсутствием питьевой воды

По словам предпринимателей, уже более 10 дней им приходится обходиться без питьевой воды.- Транспортирует воду ТОО «УЭС». Но причиной отсутствия воды являются обледеневшие трубы ТОО «МАЭК», они полностью из-за холодов замерзли. Ежедневно мы звоним в МАЭК и жалуемся, чтобы они предприняли хоть какие-то действия, но все тщетно. На территории Промзоны-2 находятся десятки частных предприятий, в том числе и государственные учреждения, такие как психоневрологический диспансер и колония-поселение. И все мы сидим и страдаем без питьевой воды. Для полноценного функционирования предприятий также как и для жизнедеятельности простых жителей необходима питьевая вода, - жалуется один из предпринимателей Альберт Селимханов.По словам мужчины, в ТОО «МАЭК» ему неоднократно говорили, что ведутся работы по отогреву трубопровода, но воды как не было, так и по сей день нет.- Зачем они нам врут, что отогревают трубопровод. Буквально сегодня я звонил опять жаловаться, на что они мне ответили, что у них нехватка людей, - рассказал Альберт Селимханов.В пресс-службе ТОО «МАЭК» прокомментировали жалобу предпринимателей.- Работы по отогреву трубопровода ведутся, из-за большого диаметра трубы будут завершены до конца недели, - сообщили на энергокомбинате.