В ТОО «МАЭК» планируют установить новую дистилляционную опреснительную установку

В ходе встречи стороны обсудили реализацию проекта по обеспечению населения питьевой водой.Отмечается, что компания IDE Technologies Group в 2008 году на территории ТОО «МАЭК» установила две опреснительные установки мощностью 12 000 кубометров. Теперь на территории энергокомбината планируется строительство дополнительных установок мощностью 24 000 кубометров в сутки. В настоящее время проектно-сметная документация подготовлена и находится на рассмотрении государственной экспертизы.Глава региона отметил, что одним из актуальных вопросов области является обеспечение жителей качественной питьевой водой. В связи с этим для решения проблемы с водообеспечением города Актау необходимо предпринимать срочные меры, в том числе и связанные с модернизацией «МАЭК».- Потребность в воде растет с каждым годом, так как Мангистауская область стремительно развивается. Поэтому необходимо увеличить объём производства и подачи воды для жителей региона. Надеемся, что наша сегодняшняя встреча станет рычагом для реализации поставленных целей в решении вопросов, направленных на качественное обеспечение населения питьевой водой, - сказал Нурлан Ногаев.