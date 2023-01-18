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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 20:40

Просмотров: 1337

В ТОО «МАЭК» планируют установить новую дистилляционную опреснительную установку

Сегодня, 18 января, с участием главы региона Нурлана Ногаева состоялась встреча с представителями компании IDE Technologies Group, которая занимается производством опреснительных установок, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
В ходе встречи стороны обсудили реализацию проекта по обеспечению населения питьевой водой.

В ТОО «МАЭК» планируют установить новую дистилляционную опреснительную установку


Отмечается, что компания IDE Technologies Group в 2008 году на территории ТОО «МАЭК» установила две опреснительные установки мощностью 12 000 кубометров. Теперь на территории энергокомбината планируется строительство дополнительных установок мощностью 24 000 кубометров в сутки. В настоящее время проектно-сметная документация подготовлена и находится на рассмотрении государственной экспертизы.

Глава региона отметил, что одним из актуальных вопросов области является обеспечение жителей качественной питьевой водой. В связи с этим для решения проблемы с водообеспечением города Актау необходимо предпринимать срочные меры, в том числе и связанные с модернизацией «МАЭК».

- Потребность в воде растет с каждым годом, так как Мангистауская область стремительно развивается. Поэтому необходимо увеличить объём производства и подачи воды для жителей региона. Надеемся, что наша сегодняшняя встреча станет рычагом для реализации поставленных целей в решении вопросов, направленных на качественное обеспечение населения питьевой водой, - сказал Нурлан Ногаев.



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