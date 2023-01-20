В Мунайлинском районе построят 30 многоквартирных домов

По данным пресс-службы районного акимата, строительство домов планируют начать во втором полугодии 2023 года.- До конца марта будет получено экспертное заключение и направлена бюджетная заявка. Если она будет профинансирована, начнутся строительные работы, - сказал заместитель руководителя районного отдела архитектуры, строительства и градостроительства Кыдырберген Балиев.В настоящее время на месте строительства ведутся работы по прокладке наружных и внутренних инженерных сетей (вода, благоустройство).- До этого было построено шесть тысяч квадратных метров брусчатки и пешеходных дорожек. Возводятся также три футбольных поля и одна детская площадка. Сейчас остались работы по укладке искусственной травы, - сообщил специалист.- Ведутся работы по асфальтированию территории. До этого было проложено 29 тысяч квадратных метров. Сейчас будет заложено три тысячи квадратных метров. 90 процентов работ завершено. Планируем закончить в первом полугодии. Газопровод начали проводить в 2022 году и проложили 3800 километров трубопровода. На данный момент остались работы по установке газорегуляторного пункта, - сказал руководитель участка Серик Картбаев.Данные работы выполняются подрядными организациями ТОО «Актау+НШ», ТОО «Нур Жол Курылыс» и ТОО «АЭЅ and Limited».