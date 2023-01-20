Житель Актау пожаловался на неработающий светофор для пешеходов на оживлённом перекрёстке

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Жителя Актау взволновал неработающий светофор для пешеходов на перекрёстке между 5, 6, 7 и 8 микрорайонами.



- Прошу осветить следующую проблему. Во-первых, светофор для пешеходов только с одной стороны на всех направлениях. Во-вторых, на дороге между 6 и 8 микрорайонами уже более месяца не горит зелёный светофор для пешеходов. На дороге между 6 и 5 микрорайонами его вообще нет. Дети, которые идут в школу с утра в тёмное время с 6 микрорайона в 5 или 7, не имеют возможности перейти его на зелёный, так как с одной стороны его вообще нет, а с другой он не работает, - пожаловался мужчина.



Житель Актау отметил, что это центральная дорога, шесть полос движения, дополнительная секция, которая при отсутствии светофора для пешеходов доставляет дополнительные трудности для ориентации - когда можно переходить дорогу, а когда нет.



- Прошу акимат и дорожную полицию принять сведения для скорейшего исправления ситуации. Это в первую очередь безопасность наших детей и граждан, - сказал житель Актау.



В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог прокомментировали жалобу жителя.



- На сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры на работы по содержанию светофорных объектов. Конкурсные процедуры завершаются в конце текущего месяца. После определения подрядной организации по результатам конкурса, в план работ подрядной организации будут включены работы по восстановлению светофорных объектов данной территории, - сообщили в городской администрации.