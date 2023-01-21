Миллиарды из резерва: что будут делать с «МАЭК» в Актау

«МАЭК». Фото из архива lada.kz
Как сообщает пресс-служба областного акимата, под председательством главы региона Нурлана Ногаева состоялось первое, вводное заседание рабочей группы по разработке предложений по модернизации энергетического комплекса ТОО «МАЭК».
В совещании приняли участие заместители акима Мангистауской области, аким города, руководители ответственных управлений, начальники структурных подразделений и департаментов ТОО «МАЭК», эксперты. Они обсудили дальнейшую деятельность предприятия по обеспечению населения качественными энергоресурсами, а также проблемы модернизации устаревшего оборудования и инфраструктуры.
По словам руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Абдеша Туркменбаева, в целях обеспечения бесперебойной работы электростанции в короткие сроки, замены необходимого оборудования местный исполнительный орган отправил заявку на выделение средств из резерва в общей сумме 2,9 миллиарда тенге на приобретение оборудования и материалов.
В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование по модернизации парового котла, строительства водонагревательных котлов, замены и модернизации турбоагрегата обратного давления с конденсационной турбиной на ТЭЦ-1. Кроме того, был обсужден ход реализации проектов по строительству опреснительных установок мощностью 24 000 м3/сутки на территории ТОО «МАЭК». Отдельно было уделено внимание достигнутым договорённостям с руководством IDE Technologies (Израиль) и представителями проектной организации ТОО «RedLine Pro» по возведению новых блоков ГТПИ-4,5 .
Сейчас специалисты ТОО «МАЭК» разрабатывают варианты углубления водозаборных каналов и быстрого восстановления их уровня. При этом глава региона Нурлан Ногаев еще раз напомнил руководителям ответственных учреждений о необходимости работать эффективно, представляя населению качественное обслуживание.
По итогам совещания аким области дал поручение привлекать по мере необходимости в процесс рабочей группы всех необходимых экспертов энергетической отрасли.
В совещании приняли участие заместители акима Мангистауской области, аким города, руководители ответственных управлений, начальники структурных подразделений и департаментов ТОО «МАЭК», эксперты. Они обсудили дальнейшую деятельность предприятия по обеспечению населения качественными энергоресурсами, а также проблемы модернизации устаревшего оборудования и инфраструктуры.
По словам руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Абдеша Туркменбаева, в целях обеспечения бесперебойной работы электростанции в короткие сроки, замены необходимого оборудования местный исполнительный орган отправил заявку на выделение средств из резерва в общей сумме 2,9 миллиарда тенге на приобретение оборудования и материалов.
В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование по модернизации парового котла, строительства водонагревательных котлов, замены и модернизации турбоагрегата обратного давления с конденсационной турбиной на ТЭЦ-1. Кроме того, был обсужден ход реализации проектов по строительству опреснительных установок мощностью 24 000 м3/сутки на территории ТОО «МАЭК». Отдельно было уделено внимание достигнутым договорённостям с руководством IDE Technologies (Израиль) и представителями проектной организации ТОО «RedLine Pro» по возведению новых блоков ГТПИ-4,5 .
Сейчас специалисты ТОО «МАЭК» разрабатывают варианты углубления водозаборных каналов и быстрого восстановления их уровня. При этом глава региона Нурлан Ногаев еще раз напомнил руководителям ответственных учреждений о необходимости работать эффективно, представляя населению качественное обслуживание.
- Люди требуют своевременного и качественного оказания услуг со стороны комбината. Нам необходимо провести модернизацию предприятия, не допуская ненужных эксцессов. Если ответственные лица будут халатно относиться к своей работе, мы будем принимать соответствующие меры. Каждый из здесь присутствующих должен взять на себя ответственность за возрождение «МАЭК», потому что «МАЭК» - это сердце и мозг Мангистау. Для решения проблемы предприятия областной акимат окажет всю необходимую поддержку, - сказал в своей речи Нурлан Ногаев.
По итогам совещания аким области дал поручение привлекать по мере необходимости в процесс рабочей группы всех необходимых экспертов энергетической отрасли.