Миллиарды из резерва: что будут делать с «МАЭК» в Актау

- Люди требуют своевременного и качественного оказания услуг со стороны комбината. Нам необходимо провести модернизацию предприятия, не допуская ненужных эксцессов. Если ответственные лица будут халатно относиться к своей работе, мы будем принимать соответствующие меры. Каждый из здесь присутствующих должен взять на себя ответственность за возрождение «МАЭК», потому что «МАЭК» - это сердце и мозг Мангистау. Для решения проблемы предприятия областной акимат окажет всю необходимую поддержку, - сказал в своей речи Нурлан Ногаев.

Как сообщает пресс-служба областного акимата, под председательством главы региона Нурлана Ногаева состоялось первое, вводное заседание рабочей группы по разработке предложений по модернизации энергетического комплекса ТОО «МАЭК».В совещании приняли участие заместители акима Мангистауской области, аким города, руководители ответственных управлений, начальники структурных подразделений и департаментов ТОО «МАЭК», эксперты. Они обсудили дальнейшую деятельность предприятия по обеспечению населения качественными энергоресурсами, а также проблемы модернизации устаревшего оборудования и инфраструктуры.По словам руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Абдеша Туркменбаева, в целях обеспечения бесперебойной работы электростанции в короткие сроки, замены необходимого оборудования местный исполнительный орган отправил заявку на выделение средств из резерва в общей суммена приобретение оборудования и материалов.В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование по модернизации парового котла, строительства водонагревательных котлов, замены и модернизации турбоагрегата обратного давления с конденсационной турбиной на ТЭЦ-1. Кроме того, был обсужден ход реализации проектов по строительству опреснительных установок мощностью 24 000 м3/сутки на территории ТОО «МАЭК». Отдельно было уделено внимание достигнутым договорённостям с руководством IDE Technologies (Израиль) и представителями проектной организации ТОО «RedLine Pro» по возведению новых блоков ГТПИ-4,5 .Сейчас специалисты ТОО «МАЭК» разрабатывают варианты углубления водозаборных каналов и быстрого восстановления их уровня. При этом глава региона Нурлан Ногаев еще раз напомнил руководителям ответственных учреждений о необходимости работать эффективно, представляя населению качественное обслуживание.По итогам совещания аким области дал поручение привлекать по мере необходимости в процесс рабочей группы всех необходимых экспертов энергетической отрасли.