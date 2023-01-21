Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 21 Января
0...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.55 KZT
  • €1 = 500.85 KZT
  • 1 RUB = 6.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:49

Просмотров: 546

Водители спросили о судьбе штрафстоянки в Актау

Вопрос о переносе специализированной стоянки у центрального рынка в другое место задали водители.

Фото автора
Существующая уже больше двух лет штрафстоянка в 11А микрорайоне, по словам местных автовладельцев, почти переполнена. К тому же, она портит городской облик.

Водители спросили о судьбе штрафстоянки в Актау


- Наверное, в скором времени машины начнут ставить друг на друга, потому что штрафстоянка уже переполнена, и она явно не «резиновая», - говорит один из водителей такси Бауыржан.


Водители спросили о судьбе штрафстоянки в Актау


- Рядом центральный рынок, здесь же установлена композиция «Цветочный водопад» на кольцевой, и штрафстоянка на этом месте прямо «ни к селу, ни к городу». Ее планируют перебазировать в другое место?, - задался вопросом местный автовладелец Валентин.


Водители спросили о судьбе штрафстоянки в Актау


В городском отделе строительства сообщили, что пока неизвестно, куда планируется «перевезти» штрафстоянку в том случае, если она переполнится.

Водители спросили о судьбе штрафстоянки в Актау


- Данный вопрос остается открытым, - ответили в городском отделе строительства.


Водители спросили о судьбе штрафстоянки в Актау



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 21:49
в металлолом нужно сдать 90% хлама который там стоит по решению суда! lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Empro (Посетители) Сегодня, 21:32
На промзону нужно её переносить однозначно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Есенгельды (Посетители) Сегодня, 21:27
Комментарий удален за нарушение правил
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Космос (Посетители) Сегодня, 21:21
Очень правильный вопрос! Действительно, почему это страшилище находится практически в центре города, у нас степи мало? Или это коммерческий финт владельца стоянки и акимата, который видимо платит типа за аренду? Убирайте за город в степь это "кладбище", не уродуйте город!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика