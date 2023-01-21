Водители спросили о судьбе штрафстоянки в Актау

- Наверное, в скором времени машины начнут ставить друг на друга, потому что штрафстоянка уже переполнена, и она явно не «резиновая», - говорит один из водителей такси Бауыржан.

- Рядом центральный рынок, здесь же установлена композиция «Цветочный водопад» на кольцевой, и штрафстоянка на этом месте прямо «ни к селу, ни к городу». Ее планируют перебазировать в другое место?, - задался вопросом местный автовладелец Валентин.

- Данный вопрос остается открытым, - ответили в городском отделе строительства.

Существующая уже больше двух лет штрафстоянка в 11А микрорайоне, по словам местных автовладельцев, почти переполнена. К тому же, она портит городской облик.В городском отделе строительства сообщили, что пока неизвестно, куда планируется «перевезти» штрафстоянку в том случае, если она переполнится.