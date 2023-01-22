Свыше 940 тонн мусора: масштабный субботник провели в Жанаозене

Как сообщили в ЦОК со ссылкой на пресс-службу акимата города, субботник был организован по инициативе акима Айбека Косуакова и при поддержке активных граждан. Были определены специальные территории в селах Рахат, Кендерли, Кызылсай и Тенге.Акцент был сделан на мусоре, скопившемся на внутрипоселковых улицах и окраинах.Кроме того, была очищена территория у зданий предпринимательских и социальных объектов.В мероприятии приняли участие более 2000 сельских граждан, волонтеров, индивидуальных предпринимателей, организаций бюджетных и коммунальных учреждений, рынков «САК», «Шанырак» и «Зангар».Большую активность проявили сельские активисты Мурат Кожабергенов и Мейир Исмагулов.Всего было задействовано 29 единиц техники.По окончании было вывезено 940 тонн мусора.Подавляющее большинство мусора - это бытовые отходы, пластиковые и стеклянные бутылки.