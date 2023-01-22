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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:58

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Свыше 940 тонн мусора: масштабный субботник провели в Жанаозене

В Жанаозене и прилегающих к нему населенных пунктах была организована экологическая акция «Мы - за чистое село».

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
Как сообщили в ЦОК со ссылкой на пресс-службу акимата города, субботник был организован по инициативе акима Айбека Косуакова и при поддержке активных граждан. Были определены специальные территории в селах Рахат, Кендерли, Кызылсай и Тенге.

Свыше 940 тонн мусора: масштабный субботник провели в Жанаозене


Акцент был сделан на мусоре, скопившемся на внутрипоселковых улицах и окраинах.

Свыше 940 тонн мусора: масштабный субботник провели в Жанаозене


Кроме того, была очищена территория у зданий предпринимательских и социальных объектов.

Свыше 940 тонн мусора: масштабный субботник провели в Жанаозене


В мероприятии приняли участие более 2000 сельских граждан, волонтеров, индивидуальных предпринимателей, организаций бюджетных и коммунальных учреждений, рынков «САК», «Шанырак» и «Зангар».

Свыше 940 тонн мусора: масштабный субботник провели в Жанаозене


Большую активность проявили сельские активисты Мурат Кожабергенов и Мейир Исмагулов.

Свыше 940 тонн мусора: масштабный субботник провели в Жанаозене


Всего было задействовано 29 единиц техники.

Свыше 940 тонн мусора: масштабный субботник провели в Жанаозене


По окончании было вывезено 940 тонн мусора.

Свыше 940 тонн мусора: масштабный субботник провели в Жанаозене


Подавляющее большинство мусора - это бытовые отходы, пластиковые и стеклянные бутылки.

Свыше 940 тонн мусора: масштабный субботник провели в Жанаозене



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